Ve Frýdku-Místku instalovali nové semafory před křižovatkou u hobbymarketu OBI v Příborské ulici. Podle tiskového vyjádření magistrátu má tento krok přispět ke zklidnění dopravy ve městě. V V ohlasech místních zatím se však zatím zračí spíše neporozumění. Lidem vadí nejen samotné umístění, ale i nastavení samotné signalizace například v noci.

Světelné signalizační zařízení před křižovatkou u hobbymarketu OBI | Video: Pryček Vladimír

Deníku se vyjádřilo několik řidičů se svými pocity. „Jezdila jsem směrem od OBI na Příbor denně a neměla jsem dojem, že je z této strany problém se na hlavní dostat,“ říká jedna z řidiček k novým pravidlům.

„Mě by zajímalo, proč opravdu byl semafor spuštěný? Nepřišla mi situace s vyjížděním od OBI nijak dramatická. Nebo je to jinak?,“ pokládá si otázku jiný motorista.

A další se přidává: „No právě nad tím přemýšlím, že je to úplná hloupost když je tam stopka a stejně musíte zastavit.“

Obchvat jako dobrý sluha, ale zlý pán

Lidé se podivují nad zdůvodněním kroku magistrátu. Proč jsou nové semafory nástrojem k utlumení dopravy ve městě, když k tomuto účelu měl přispět nedávno otevřený obchvat? „Myslel jsem, že právě proto město obchvat stavělo, aby v centru ubylo aut a provoz byl plynulý,“ vyjadřuje nepochopení tohoto kroku jiný řidič.

Dle vyjádření města se ale řidiči kamionů začali vyhýbat vysokorychlostnímu vážení na obchvatu, a proto vjíždějí na bývalý průtah do centra. Přesto obchvat očekávání splnil a spousta řidičů se mu nevyhýbá, čímž uvolnili občanům města Hlavní třídu. Tu nyní chce město regulovat. „Chceme Hlavní třídu vrátit občanům a využívat ji podobným způsobem, jak tomu bylo v minulosti před zřízením průtahu. Nebude tvořit překážku a nebude rozdělovat město. Prvním krokem bylo zřízení levého odbočení z Frýdlantské ulice ve směru na Příbor, poté jsme zřídili semafor na přechodu pro chodce u Tesca, nyní semafor u OBI,“ popsal plánované změny primátor Petr Korč.

A právě s postupným přidáváním semaforů do jinak průjezdné trasy mají občané problém. „Namísto plynulého průjezdu městem nám město takzvaně zklidnilo dopravu. Takže než aby auta hladce projela, budou se přidělávat překážky, aby řidiči museli zastavit a znova se rozjet, což zvýší emise a hluk. Když můžou chodci využít bezpečné podchody, udělejme přechody. Chápu, že se konkrétně od OBI vyjíždělo špatně, ale kdyby semafory aspoň reagovaly na to, když tam někdo opravdu stojí, ne že budou spínat pravidelně jen tak. Ale vlastně o vyjíždění ani tak nejde, hlavně to zklidnění, že“ upozorňuje další řidič.

Obyvatele města trápí postupné rozkouskování trasy na několik úseků, ve kterých se nikdy předtím nezastavovalo. „Projet městem z jednoho konce na druhý se nyní dá jen stylem plyn, brzda, plyn, brzda po pár metrech, protože co 100 metrů skočí červená, i když jedete pomalu a jste na hlavní,“ říká smutně jeden z řidičů.

Zastavení na červenou v noci i při pomalé jízdě

A právě na podivné spínání semaforů poukazují zkušenosti mnoha jiných obyvatel. Dle prohlášení města jsou semafory seřízeny tak, aby reagovaly na noční rytmus. „Semafor v nočních hodinách je nastaven na takzvaný celočervený režim, kdy na něm svítí červená a díky detekční smyčce na semaforu naskočí zelená. Vše je nastaveno na rychlost 50 km/h, takže pokud někdo jede rychleji, musí na semaforu zastavit a počkat na zelenou,“ informoval náměstek primátora pro dopravu a silniční hospodářství Miroslav Bártek (Naše Město F-M).

Jenže reálné zážitky z tohoto týdne při průjezdu křižovatkou jsou odlišné než uvádí oficiální tisková zpráva města. „Jel jsem v úterý v noci 40 km/h a stejně jsem musel zastavit na červenou,“ stěžuje si řidič. „Mě zase donutila červená na semaforu zastavit v jednu ránu, kde nikde nikdo nebyl. Protože vím, že už tam ten semafor funguje, tak jsem se záměrně k němu přibližoval rychlostí pod 45 km/h, abych nemusel zastavovat a mohl plynule přejet jako v jiných městech, kde ta detekce funguje. Ale tady jsou evidentně světla seřízeny jinak, protože jsem musel zastavit a na prázdných ulicích si počkat než blikne zelená,“ dodává jiný motorista.

A s podobnou zkušeností se přidává další řidička projíždějící semaforem u OBI: „Jeli jsme brzo ráno od Příbora, svítila zelená, kousíček od semaforu tam ale blikla červená. Od OBI stály 3 auta, takže by člověk čekal, že rovnou pojedou, ale tak se nestalo. Když jsme zastavili, ihned blikla zase zelená a to jsme jeli předtím rozhodně méně než 50 km/h.“

Na prazvláštní seřízení světel semaforu reaguje další žena. „Pochopím, kdyby byla červená ať mohou auta odbočit k OBI nebo od OBI, ale že tam je v 6 hodin ráno červená a celá hlavní silnice stojí a nikdo od OBI neodbočuje? To nechápu,“ podivuje se.

Policejní kontroly nebo úprava seřízení semaforů? Město mlčí

Ne všichni nová pravidla provozu respektují a dle informací Deníku řidiči jezdí na červenou. „Viděl jsem projet kamion a tři osobní auta na červenou. Kdyby v tu dobu někdy od OBI vyjížděl, nevím, jak by to dopadlo,“ ozývá se od občanů.

Deník se proto obrátil na město Frýdek-Místek s žádostí o zodpovězení dotazů ohledně nastavení semaforů, možných změn při jeho seřízení či při regulaci dopravy i na kontrolu řidičů projíždějících na červenou policií, ale přestože byly otázky poslány ve čtvrtek ráno do páteční uzávěrky článku v 16 hodin, nebyly tiskovým oddělením odpovědi dodány.