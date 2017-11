Noví nájemníci v problémových domech by neměli dostat doplatek na bydlení

Radnice můžou znemožnit dalším lidem na dávkách, aby se přistěhovali do lokalit, ve kterých jsou potíže.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Zabránit tomu, aby se do problémových domů ve městě nastěhovali noví nepřizpůsobiví lidé, chce frýdecko-místecký magistrát. Ten vydal návrh opatření obecné povahy, který se týká vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Bojovat proti přílivu problémových nájemníků nově městům a obcím umožňuje zákon o pomoci v hmotné nouzi. Radnice mají možnost vymezit oblasti, ulice nebo domy, ve kterých bydlí větší množství problémových lidí a příchod dalších by znamenal potíže.

Úřad práce pak do těchto míst nebude posílat doplatky na bydlení. Lidí, kteří tam žijí, by se sice už opatření nedotklo, mělo by však vliv na nově příchozí. Nastěhovat by se tam sice mohli, ale bez nároku na dávku, která jim hradí bydlení.

Návrh zahrnuje ve Frýdku-Místku čtyři adresy, konkrétně jde o dva domy v ulici Míru a jeden v nedaleké Křižíkově ulici. Celá lokalita má dlouhodobě pověst problémového místa, kde se koncentrují nepřizpůsobiví.

Poslední dům se nachází v ulici F. Čejky v Místku a slouží jako ubytovací zařízení. Jen letos zde byly spáchány čtyři trestné činy a policisté řešili dvanáct přestupků, strážníci tam za poslední rok zasahovali šestkrát.

Město obhajuje svůj krok tím, že ve vyjmenovaných domech a jejich okolí se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, jako je porušování veřejného pořádku, častější trestná činnost nebo problémy s návykovými látkami u dětí i dospělých.

„Obyvatelé okolních domů si na dospělé občany i jejich děti často stěžují pro porušování veřejného pořádku a občanského soužití,“ píše se v dokumentu. Vlastníci nemovitostí ještě můžou proti návrhu opatření podat námitky.

Snahy o vyhlášení „bezdávkových“ zón nejsou v tuzemských městech v posledních měsících ojedinělé.

Například v Kladně chce tamní magistrát jako oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vyhlásit celé město, v Přerově šest problémových ulic.

Nová právní úprava je namířena proti obchodníkům s chudobou, kteří draze pronajímají byty lidem na sociálních dávkách. Stát platí nájem, soukromníci ho skrze dávky inkasují.