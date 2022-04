Kolegové a kolegyně z magistrátu podle ní s formuláři či smlouvami začali vyrážet každý pracovní den na objednání, a to jak do bytů (ve Frýdku-Místku, Chlebovicích, Lískovci, Zelikovicích – Lysůvce a Panských Nových Dvorech), tak zařízení sociálních služeb i nemocnice. „Ověřují podpisy, vyřizují občanské průkazy i agendu Czech Pointu – tedy provádějí výpisy z rejstříku trestů či katastru,“ uvedla mluvčí.

Frýdeckomístečtí obyvatelé, jak dále řekla, mohou prostřednictvím nového platebního portálu vyřídit úhrady za psy či odpady: „Lidem, kteří chtějí fungovat a komunikovat on-line, to zjednoduší životy. Na nové platební bráně mohou zaplatit jednoduše a bez registrace jak kartou, tak bankovním převodem pomocí QR kódu.“ Neznamená to však, že by radnice zrušila pokladnu – platby fyzickou cestou se praktikovat nepřestaly.

