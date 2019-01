Ostrava -Máme tady hluk, snižte nám aspoň daň z nemovitostí, žádají vedení města občané Nové Bělé, kteří bydlí v blízkosti Místecké ulice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Trvale žijeme ve zhoršeném životním prostředí zatíženém hlukem, který přesahuje zákonem povolené limity, trpíme nadměrnou prašností a výfukovými exhalacemi.

Ty představují dlouhodobou zdravotní zátěž prostřednictvím pěstovaných rostlin, stěžují si Novobělští představitelům Ostravy. V dopise představitelům Ostravy popsali všechny svoje útrapy spojené s rušným provozem v sousední Místecké ulici.

Situaci se snažili řešit se správcem komunikace Ředitelstvím silnic a dálnic. Žádali, aby upravil stávající protihlukovou stěnu, která tu byla postavena v osmdesátých letech minulého století a dnes už zdaleka neplní svoji funkci. „ŘSD ČR nám sdělilo, že si je vědomo své odpovědnosti za zasažení dotčeného území hlukem. Samotná realizace protihlukových opatření je však závislá na výši finančních prostředků přidělovaných Státním fondem dopravní infrastruktury,“ vysvětlují občané v dopise.

Žádají proto představitele města, aby jim jejich strasti kompenzovali alespoň snížením daně z nemovitostí. Přesněji, aby snížili o jednu až tři kategorie koeficient, který se používá pro výpočet této daně. Vedení města připouští tuto možnost, pro příští rok se však na situaci Novobělských zřejmě nic nezmění.

Náměstek ostravského primátora pro finance Tomáš Petřík (ODS) uvedl, že městské obvody, popřípadě občané mohou o nižší koeficient pro výpočet daní z nemovitostí požádat a město se jim zpravidla snaží vyhovět. V případě obyvatel Nové Bělé to však pro příští rok nebude možné.

„Proces změn ve vyhlášce je zdlouhavý, město musí jednotlivé návrhy předat finančnímu úřadu do 1. října,“ vysvětlil Petřík, proč žádost obyvatel Nové Bělé nemohla být zapracována. Dodal, že příští rok ale zastupitelé budou schvalovat novelu obecně závazné vyhlášky, která pravděpodobně bude obsahovat možnost zavedení místního koeficientu.

„Váš návrh na zavedení nižšího koeficientu u rušných komunikací bude součástí podkladového materiálu pro jednání ostravských zastupitelů,“ vzkazuje do Nové Bělé Petřík.

To považuje za důležité starosta Nové Bělé Vladimír Stuchlý. „Zatím jsme to ještě nikde neprojednávali, za sebe ale můžu říct, že pokud by se mohla daň snížit pro lidi, kteří u Místecké bydlí, byl bych samozřejmě pro, ale pro snížení daní z nemovitostí pro celou Bělou bych ruku nezvedl. Tyto peníze jsou pro obec zásadní, z daní máme ročně 1,2 milionu korun. To je hodně peněz, které můžeme investovat do rozvoje,“ míní Stuchlý.

Obyvatelům u Místecké ulice se snaží pomoci alespoň „popohnat“ u správce komunikace opravu stávají protihlukové bariéry. „V současnosti se kreslí projekt,“ tvrdí Stuchlý.