Divák společně s hlavními postavami, kapitánkou Magdou Malou (v podání Petry Špalkové) a jejím parťákem Martinem Černým (Jiří Vyorálek), navštíví prostředí nejrůznějších sociálních skupin - od dětského gangu ze sídliště a youtubery, přes motorkáře nebo pašeráky, až po realitní makléře.

Zločiny z Ostravy. Stíny v mlze mají silný příběh, říká herečka Petra Špalková

Kromě již zmíněné dvojice kriminalistů se v seriálu objeví i řada dalších známých tváří - Jaroslav Plesl, Miroslav Hanuš, Regina Rázlová, z ostravských herců například Petr Panzenberger, David Viktor, Vít Roleček, Ondřej Brett a další.

„Krimi série nabídne kromě dvanácti napínavých případů ještě něco navíc. Umožníme divákovi blíže poznat, kdo jsou ti, jejichž prací je pátrat po vraždách. Co dělají, když nejsou v práci, a jak se tato, nejen časově, ale především psychicky náročná činnost dá skloubit s běžným životem,“ komentovala nový seriál kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Snímek z natáčení kriminálního seriálu České televize Stíny v mlze.Zdroj: Česká televize/Martin Popelář

„Můj detektiv je chlapík, který si s sebou nese svou minulost, věci dobré i špatné. S tím vším se snaží bojovat, ne vždycky podle pravidel, a zachovat si svou čest,“ řekl ke své roli herec Jiří Vyorálek.

Petra Špalková se na place potkala i se svou skutečnou dcerou Andělkou. „Práce s vlastním dítětem byla obtížná i krásná dohromady. Přestože všichni ze štábu dělali vše pro to, abychom to mohly zvládnout co nejelegantněji a bez nervů, zbyla tam ještě spousta momentů, které byly náročné a vysilující,“ popsala herečka - celý rozhovor s Petrou Špalkovou najdete zde.

Spolupráci s Andělkou ocenil i režisér Radim Špaček: „Kromě její přirozenosti a talentu, který zdědila po rodičích, se mi nejvíc hodilo, že se nestyděla mámu obejmout, dát jí pusu nebo upřímně odmlouvat. Zvládla to všechno na jedničku,“ pěl chválu po natáčení na vycházející hvězdu. Jejího otce v seriálu ztvárnil Jaroslav Plesl a babičku Regina Rázlová.

V dalších rolích se představí Petr Panzenberger coby kolega Magdy a Martina nebo David Viktora, který ztvárnil šéfa kriminálky. Hlavního záporáka, který se objevuje na pozadí celé série, přenechali tvůrci Miroslavu Hanušovi.

Seriál se štábu podařilo natočit během pandemického roku za 133 natáčecích dní. První díl vysílá první program České televize už dnes večer, v pondělí 3. ledna deset minut po osmé hodině.