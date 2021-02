Paskov byl ještě nedávno místem, kde se hlavně dojíždělo za prací. "Nyní už to tak úplně neplatí, i když je tady stále dostatek pracovních míst, a to i po útlumu těžby uhlí. Nevznikly tady brownfieldy, ale postupem času jsou místa po předchozích podnicích vyplňována jinými firmami, které jsou významné," říká k současnému stavu paskovský starosta Petr Baďura.

Rozhovor se starostou Paskova Petrem Baďurou o zajímavostech obce i o tom, jak se žije místním a co je trápí, NAJDETE ZDE.

Co se týče obyvatelstva, lidé si podle starosty uvědomili, že z Paskova mají blízko do center zaměstnanosti, které vznikly jako satelity kolem Ostravy. Nemají to odtud daleko do Nošovic a Mošnova, kde vznikají nové pracovní možnosti. Díky dobré síti komunikací a husté sítě veřejné dopravy je všechno snadno dosažitelné.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. Jak se do Paskova vrátilo pivovarnictví a jak těžké je to v dnešní pandemické době, o tom vypráví majitel místního pivovaru Zbyněk Bureš. ČTĚTE ZDE.

Zbyňku Burešovi mohou nejen obyvatelé Paskova být vděční za to, že po více než sto letech obnovil tradici vaření piva v tomto městě. Vaří Obecní desítku, dvanáctku nazvanou Borloch a třináctku Perkajst.Zdroj: Deník/Jan Smekal

A čím se může obec pochlubit? Velkou parádou je nejen místní zámek. "Pod pokličkou různých průmyslových odvětví byl přikrytý veliký potenciál fondu kulturních a přírodních památek, který je na katastru Paskova, a to nejen areál zámku Paskov obsahující zámecký park v anglickém stylu, kde je spousta zajímavých dřevin i krásné sochy," zve k návštěvě své obce starosta.

K TÉMATU

Přibližme si místní zámek

V Paskově je jednou z turisticky nejatraktivnějších památek zdejší zámek a přilehlý zámecký park. Park v okolí zámku byl vybudován v 19. století nejprve ve francouzském stylu a poté v anglickém stylu. Parkem protéká vodní tok Říčka a jeho severní část tvoří vzácné dřeviny. Oku návštěvníka neunikne ani skupina soch z antické mytologie, nacházejících se v těsné blízkosti zámku.

Město Paskov.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Řecké bohyně Athéna, Niké, Tyché a Eris jsou k vidění před zámkema jejich mužský protějšek – bájný hrdina Herkules na ostrůvku toku Říčky. Stálé expozice v interiéru zámku jsou věnovány paskovské historii, modelům dřevěných kostelíků z regionu od Jana Blizňáka, erbům držitelů panství a zámeckého parku nebo významnému entomologovi Edmundu Reitterovi.

Paskov v kostce

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) byla hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava. Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel 4 001 (stav k 1.4.2012). (zdroj: internetové stránky obce)