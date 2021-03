První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305, kdy obec je uvedena v seznamu desátků vratislavského biskupství, takže obec musela vzniknout už ve 2. polovině 13. století. V urbáři z roku 1636 je zajímavý údaj o tom, že nejvíc rybníků z panství frýdeckého bylo právě v Sedlištích. Na katastru Sedlišť jich bylo 7 a také mlýn.

Obec Sedliště, zima 2021.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Pro Sedlišťany a Sedliště nepochybně nejvíc znamená opravdový klenot – prastarý dřevěný kostelík Všech svatých postavený roku 1638 na místě starého dřevěného kostela z roku 1447. Architektuře kostela vévodí mohutná kvadratická věž s bání postavená nad hlavním vstupem, jejím protějškem je sanktusníková věžička nad presbyteriem. Kostel má šindelovou střechu. Okolo hlavní lodě zvenčí je vedena „sobota“, krytý ochoz chránící před povětrnostními vlivy základy kostela.

Kostel je obklopen hřbitůvkem, kam se již léta nepohřbívá, s bohatstvím pozoruhodných litinových křížů. Hřbitůvek je ohraničený dřevěným parkánovým plotem se sedlovou stříškou. Mimo hřbitovní plochu, za presbyteriem, stojí vedle vstupní brány symetricky lidové plastiky Panny Marie Frýdecké a sv. Jana Nepomuckého. Je to snad jedena z nejpůvabnějších plastik Jana na Frýdecko-Místecku. Obě plastiky jsou umístěny na hranolových sloupech. (zdroj: obecsedliste.cz).

Bývalý uznávaný československý rozhodčí Miroslav Lipina pískal na třech světových šampionátech.Zdroj: archiv Miroslava Lipiny

SEDLIŠTĚ V DATECH

Rok založení: 1305

Počet obyvatel: 1673

Slavní rodáci: JOŽA VOCHALA (1892-1965), národopisec, folklorista, zaměřený na Frýdecko a Slezsko



Svůj zájem nesoustředil pouze na Frýdecko, ale zajížděl i na Jablunkovsko a Bohumínsko. Řadu záznamů lidových znaků, písní a tanců upravil k veřejnému předvádění a vydal tiskem (Slezské královničky, Dožínky, Stavění máje apod.) V době vzniku republiky a boje o Těšínsko se stal dominantní postavou českého národního života. Organizoval spolkovou činnost, kulturní akce a slavnosti, zájezdy spolku Sedlišťanů do Čech.



V roce 1924 přenesl sbírky ze Sedlišť do Frýdeckého zámku a otevřel první muzeum, v jehož čele stál až do svého odchodu do Prahy v roce 1930. Za pražského pobytu studoval prameny k lidové kultuře, písemnictví, jazykovým problémům. Po válce se vrátil do rodného kraje, od roku 1949 byl ředitelem Lašského muzea ve Frýdku-Místku. To se za jeho působení stalo význačným střediskem regionálního vlastivědného průzkumu. Lidopisným pracovníkům sem přijížděli přednášet renomovaní odborníci z předních vědeckých ústavů.



Badatelský zájem Vochalův se v té době soustředil na formulování odlišností lašského etnika, historii regionu v polovině 19.století a místecký pobyt Petra Bezruče. Ke všem tématům shromáždil řadu pozoruhodných dokladů, které však neuměl vždy dobře interpretovat. Mnohé výsledky svého výzkumu publikoval knižně. Zemřel v dubnu 1965 a je pohřben v Sedlištích.

Otázka pro starostu…

Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Sedliště?

Jsme malá vesnice v trojúhelníku velkých měst Frýdku-Místku, Havířova a Ostravy. Lidé to tak odtud mají blízko do těchto měst. Někdo by tak mohl tvrdit, že jsme satelitem Frýdku-Místku, ale není to pravda. Jsme rádi za to, že je tady dominantní venkovský prostor. Jsme skutečnou vesnicí se vším všudy. Máme tady soukromě hospodařící zemědělce. Nechybí tady krávy, koně ani ovce. To všechno k vesnici neodmyslitelně patří.





Starosta Sedlišť Jaromír Krejčok.Zdroj: Deník/Jan Smekal



Zajímavosti obce

V polovině listopadu loňského roku vydal dobrovolný svazek obcí knihu Dřevěné stavitelství v regionu Slezská brána. Autoři do ní promítli své zkušenosti odborných pracovníků Národního památkového ústavu v Ostravě a zmapovali jak duchovní, tak i občanské dřevěné stavby na území Kaňovic, Paskova, Řepišť, Sedlišť, Šenova, Václavovic a Vratimova. V knize nechybí ani sedlišťský kostelík.

Obec Sedliště, zima 2021.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Pro zájemce je kniha k dostání v ceně 200 Kč, a to v otevírací nebo úřední dobu v pokladně paskovského zámku, na podatelně městského úřadu v Šenově, v knihovně a muzeu Lašská jizba v Sedlištích, na obecním úřadu v Řepištích, v Kulturním středisku ve Vratimově a v knihovně nebo na obecním úřadu ve Václavovicích.

Tip na výlet:

Kostel Všech svatých

4 km od Frýdku-Místku



Nejvýznamnější a nejcennější historickou stavbou rázovité slezské obce Sedliště je malebný dřevěný kostel Všech svatých, který byl do druhé poloviny 19. století filiálním chrámem farnosti Bruzovice. Dne 1. února 1871 byla ustanovena samostatná farnost Sedliště a zdejší kostel povýšen na farní.