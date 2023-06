Nulový zájem, žádný příhoz. Tak vypadala úterní aukce chátrajícího Českého domu ve Frýdku-Místku.

Český dům ve Frýdku-Místku, 15. 6. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Město Frýdek-Místek se do ní sice přihlásilo, ale nakonec se stáhlo: co kdyby budovu získalo levněji než za vyvolávací cenu pětadvaceti milionů korun? Rádo by v ní vytvořilo rodinné centrum. „Projevili jsme zájem o odkup nemovitosti i pozemků u Hlavní třídy s konkrétním záměrem. Vzhledem k neúčasti jiných zájemců v dražbě se radnice rozhodla podání neučinit,“ informovala Deník mluvčí radnice ve Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová.

Elektronická aukce ve Frýdku-Místku tudíž skončila po půlhodině a z webu exdrazby.cz nabídka Českého domu zmizela. „Naše rozhodnutí se ukázalo správné a prozíravé, protože není-li v aukci více dražitelů, kteří by činili příhozy, vzniká jistá pochybnost, zda je účelné a hospodárné za takové situace učinit byť i nejnižší podání. K učinění podání, a to ani nejnižšího, nedošlo z důvodu jisté opatrnosti, a to na základě koaliční shody a rozhodnutí rady města,“ doplnil náměstek primátora Frýdku-Místku pro majetkoprávní vztahy a majetkové účasti města Radovan Hořínek.

„Úterní, již opakovaná dražba potvrdila, že o tento objekt není na realitním trhu zájem. Hlavními důvody jsou vysoká cena, obrovské náklady na rekonstrukci a minimální využití pro obchodní plochy,“ zmínil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, životní prostředí a útvar hlavního architekta Jiří Kajzar. „Jestli se bude dražba opakovat, není známo,“ doplnila mluvčí radnice Musálková Jeckelová.

Frýdeckomístecký magistrát se do úterní aukce Českého domu přihlásil řádně a se vším všudy. Jeho představitelé to označili za nezbytné. Pokud by se totiž objevili také jiní zájemci, muselo by město v dražbě reagovat, aby o šanci nabytí nemovitosti nepřišla.

Podle Marcela Sikory z KDU-ČSL, která na zastupitelstvu představila záměr odkoupit Český dům, má radnice o jeho nabytí zájem.„Je ale na zvážení, zda prodej formou dražby je vhodný, když nepřináší výsledek. Město rozhodně nerezignovalo na záměr nemovitosti získat. Myslíme si, že kdyby nešlo o dražbu, mohlo by město získat dům rychleji a za nižší částku. Domnívám se, že neúspěch dražby spočívá zejména ve výši vyvolávací ceny,“ míní náměstek primátora Radovan Hořínek.

Zajímají se i běžní obyvatelé Frý¨dku-Místku

O osud Českého domu se zajímají i běžní obyvatelé Frýdku-Místku. „Je všem na očích a kromě billboardů na fasádě se nic nemění. Pod nimi se pomalu rozpadá,“ shodovali se lidé oslovení Deníkem v okolí Hlavní třídy a Sadů B. Smetany. „Celý areál je silně zanedbaný a zdevastovaný,“ posteskl si historik Jaromír Polášek, který zpracoval historii budovy.

„Ze setkání s občany i diskuzí na sociálních sítích vím, že veřejnost trápí neutěšený stav Českého domu. Vždy pokládají otázku: Co s ním uděláte? Jelikož však nejsme vlastníci, nemáme žádné možnosti, jak zasáhnout,“ podotkl za samosprávu Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Křesťanští demokraté již dříve navrhli, aby se Český dům poté, co jej město získá, opravil a vzniklo v něm centrum pro děti a jejich rodiče. Aby se tu mohli věnovat volnočasovým aktivitám.

„My dlouhodobě usilujeme o to, aby ve městě vzniklo rodinné centrum, které bude rodinám s dětmi nabízet kvalitní zázemí a vzdělávací a volnočasové aktivity. A na zastupitelstvu jsme se shodli, že pokud město budovu skutečně získá, tak by právě takové centrum mohlo v Českém domě být po jeho rekonstrukci,“ upřesnil Marcel Sikora.

Český dům

Český dům, který si lidé ve Frýdku-Místku pamatují mimo jiné jako restauraci či squashové kurty, nabídli do dražby soukromí vlastníci. Vyvolávací cenu stanovili na 25 milionů korun, což je suma, o které se hovořilo už v roce 2014 v souvislosti s původním záměrem města odkoupit tento objekt.