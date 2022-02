Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval Nýdek? Jsme obcí, která leží na hranicí s Polskem. Na české straně sousedíme s obcemi Vendryně, Bystřice, Hrádek a Návsí. Do roku 1980 jsme byli samostatnou obcí, pak deset let součástí sousední obce Bystřice. V roce 1990 jsme se opět osamostatnili. V porovnání s okolními obcemi patříme rozlohou k těm větším. Máme 28 kilometrů čtverečních, přičemž převážná většina jsou hory a lesy. Pokud jde o obyvatele, většina z nich je závislá na práci v Třineckých železárnách. Sem tam se tady najde drobný zemědělec či farmář. Původní obyvatelstvo chovalo ovce. Můžeme být pyšní na krásnou přírodu, která poskytuje ideální podmínky pro turistiku.

Znají ji čtenáři z Nýdku i Bystřice, Helena Szymeczková zasvětila život knihám

Je Nýdek něčím výjimečný či originální v porovnání s jeho okolím?Výjimeční jsme tím, že k nám vede jediná příjezdová cesta, takže jsme uzavřená kotlina. Málokdo pak může říct, že má v obci skokanské můstky. Přitom na těch našich vyrostl juniorský mistr světa Pavel Fizek. Údajně tady skákal v žákovských letech i Adam Malysz, který je ohromně populární v celém Polsku. Máme tady také kostelík sv. Mikuláše z roku 1576. Je nejstarším z těch, které se nachází v okolí. Dlouhé roky jsme usilovali o výstavbu lanovky z Nýdku na Čantoryji, ovšem po třiceti letech snažení byly podmínky tak přísné až kruté, že dneska už je jasné, že tento záměr neuskutečníme.

A jak se v Nýdku žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Nýdek je pěkná, klidná obec. Obyvatelé mohou využívat hřiště, každý spolek má svou budovu. Naše škola je po rekonstrukci. Můžeme se pyšnit i velmi kvalitním obchodem, který je v dnešní době na vesnicích už spíše raritou. Nezadá si totiž se supermarketem. Nýdečanku pak předělává jeden soukromník a má s ní velice smělé plány. Podílíme se na závodech na kolech, už pátým rokem tady funguje univerzita 3. věku. Je o ni obrovský zájem. A to nejen mezi místními. Její součástí bývá patnáct přednášek, exkurzí, divadelních představení. Máme tu krásné kopce a přírodu. Život je tu pohodový. Dostupnost auty už není takový problém jako v minulosti. Je tu ale málo stavebních pozemků, je problém s výstavbou rodinných domů. Otázkou zůstává, jestli je to dobře nebo špatně. Nechtěli bychom z obce dělat žádný satelit.

A je něco, co vás v současnosti hodně trápí?

Před dvěma roky se k nám po sto letech vrátili vlci, kteří jsou noční můrou pro naše

drobné chovatele. Během dvou let vlci roztrhali jen v naší obci téměř sto kusů ovcí a koz, totéž probíhalo i v sousedních obcích. Chovatelé jsou nuceni stavět oplocení proti vlkům na pastvinách, ovce se musí na noc zavírat do dalších ohrad. Věříme, že se situace zlepší, vlci se snad sami „vystěhují“ do jiných lokalit, protože jsou chráněni a jejich likvidace není možná.

Když byste měl někoho pozvat do Nýdku, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Především ideální podmínky pro turismus, na který děláme různé projekty. Máme tady stezku po stopách hutnictví, spolupracujeme v rámci mikroregionu. Rozhodně stojí za to nasát atmosféru dědinského života na akcích, jako je Beerfest, plesy, radovánky. Momentálně dokončujeme stavbu výletiště na Hluchové, které bude připravené i pro country festivaly. Budou tam pevné stánky, dále ohniště s krbem pro cyklisty, celodenně otevřený záchod. Zdejší hory nabízí pěkné prostředí s krásnými výhledy do okolí. V zimě pak udržujeme běžecké trasy. Zvažujeme přihlásit se do soutěže Vesnice roku.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás v Nýdku?

Dodržovali jsme opatření, jaká byla vyhlášena. Nijak jsme se nelišili od ostatních obcí v regionu, v obci bylo samozřejmě několik úmrtí spojených s nákazou koronavirem. Zrušili jsme však mnohé akce, protože byly jen do určitého počtu osob. Poznamenalo to veřejný život v obci. Ve městech vznikly garážové hospody, což se ale vesnic úplně netýká.

Jaké jsou plány Nýdku dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?

Rádi bychom postavili kvalitnější tělocvičnu nebo malou halu. Toto je největší investiční akce v nejbližší budoucnosti. Máme velice solidní cesty, do kterých neustále investujeme.

NÝDEK V KOSTCE

První písemná zmínka: 1430

Počet obyvatel: 2071



Významné osobnosti:

Karel Cieślar - architekt

Pavel Fizek – juniorský mistr světa ve skocích na lyžích 1977

Aniela Kupcová – básnířka

Ewa Milerska – básnířka

Jan Rusnok – publicista a historik

Józef Szymeczek – historik a pedagog



Zajímavosti:

Rozhledna na vrcholu bájné hory Velká Čantoryje (Slezské Beskydy), ke které se váže pověst o čantoryjských rytířích a která za příznivého počasí zajišťuje výhled od Tater, hluboko do vnitrozemí Polska i České republiky.

Rytířská stezka je 10,5 km dlouhá naučná stezka po Velké Čantoryji, která začíná i končí v Nýdku, a prochází velmi zajímavými a hodnotnými lokalitami tohoto horského komplexu. Obsahuje 7 zastavení, které jsou doplněny o informační tabule, na kterých jsou návštěvníci seznámeni s kolonizací Beskyd, místní faunou, flórou a rovněž bájnou legendou o spících rytířích v nitru hory. Zdroj: www.wikipedia.org