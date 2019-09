V okrese se nachází dva větší dětské domovy v Čeladné a ve Frýdku-Místku a jeden s menší kapacitou v obci Řepiště. Ve čtvrtek od 17.30 hodin se v městské knihovně ve Frýdlantu nad Ostravicí uskuteční beseda k tématu náhradní rodinné péče v rámci kampaně Dejme dětem rodinu. Beseda bude obohacena i o osobní zkušenosti pěstounů. Lidé se dozví informace o tom, jak se stát pěstounem i o případných úskalích náhradní rodinné péče.

Momentálně je kapacita dětského domova v Čeladné naplněna, celkem je zde umístěno 48 dětí. Všechny děti jsou vhodné k pěstounské péči, avšak kvůli malému počtu vhodných pěstounských rodin dochází jen k minimálnímu umístění dětí s nařízenou ústavní výchovou do pěstounských rodin. Tyto děti se potýkají s různými problémy například výchovnými, zdravotními, část dětí trpí i psychiatrickými chorobami. Pro tyto děti se pěstounské rodiny hledají velmi obtížně.

„V loňském roce do pěstounské péče odešly z našeho dětského domova tři děti, v letošním roce prozatím dvě děti,“ uvedl René Dvoran, zástupce ředitelky dětského domova v Čeladné.

Dětský domov ve Frýdku-Místku má kapacitu 56 míst. Aktuálně je v domově umístěno 50 dětí s tím, že pro šest nových dětí je rezervováno místo a čeká se na soudní rozhodnutí o jejich umístění. Situace s náhradní rodinnou péčí je tam obdobná.

Do pěstounské péče je vhodné téměř každé dítě, může se totiž jednat i o péči příbuzného dítěte. Vše závisí na konkrétních pěstounech, přání a zájmu dítěte. „Aktuálně by mohlo být do pěstounské péče umístěno 40 dětí,“ uvedla Michaela Daráková, sociální pracovnice z dětského domova ve Frýdku-Místku. V případě adopce je situace složitější, v tomto případě musí být rodiče omezeni na rodičovské odpovědnosti. „Ze všech dětí máme pouze tři, u kterých by byla adopce možná. V roce 2018 bylo do pěstounské péče předáno jedno dítě, do adopce žádné,“ doplnila Michaela Daráková.