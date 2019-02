Frýdecko-Místecko Zatímco se počet obyvatel na většině území Moravskoslezského kraje snižuje, na Frýdecko-Místecku naopak roste. Zájem lidí o bydlení zejména v podhůří Beskyd rezonuje také mezi investory.

Například Ostravě každoročně ubývá více než tisíce lidí. Dvě třetiny Ostravanů, kteří se stěhují pryč, míří do jiných okresů v kraji. Vyplývá to z analýzy společnosti Lexxus pro J&T Banku. „Pokud se podíváme na směr migrace z Ostravy do kraje, vede pomyslný žebříček obliby stěhujících se lidí jednoznačně okres Frýdek-Místek. Ale pozor nikoli Frýdek-Místek jako město, tam lidí také dlouhodobě ubývá. Celý okres má ovšem jako jediný v kraji pozitivní saldo obyvatel,“ uvedla Alexandra Byrtusová, projektová manažerka J&T Banky.

K největším aktuálním developerským počinům v podhůří Beskyd patří projekt Jarní stráně v Ostravici v lokalitě poblíž tamního hřbitova, kde vzniklo dvaatřicet parcel pro výstavbu rodinných domů. Cena za zasíťované pozemky, ke kterým vede nová místní komunikace, se u těch nejmenších pohybuje okolo dvou milionů korun.

Právě Ostravice a další obce na Frýdlantsku jsou vyhledávaným místem mezi zájemci o bydlení. Počet obyvatel tam stabilně roste. Například v Metylovicích kupuje nový investor pozemky v místní části Metylovičky. Celkem šest a půl hektaru plochy leží v okolí domků a jsou zčásti zasíťované. Na základě schválené územní studie je na nich možno povolit výstavbu rodinných domků. Aby mohl investor začít stavět domy, musí nejdříve vybudovat protihlukový ochranný val podél silnice I/56 a dořešit majetkoprávní vztahy s některými soukromými vlastníky.

Lokalita v Metylovičkách se řeší už od roku 1998. Obec měla v plánu hromadnou výstavbu, ale o nové domy tehdy nebyl tak velký zájem, jak se předpokládalo. Starosta Metylovic Lukáš Halata zdůraznil, že se nikdo nemusí obávat, že by v Metylovičkách vznikl nevzhledný satelit. „Nehrozí kobercová zástavba, pozemky na jednotlivé domy jsou totiž dostatečně velké. V územním plánu obce jsou vedeny jako plochy k bydlení. Tím, že se na nich začne stavět, se nám otevřou další možnosti ke změnám územního plánu, aby se mohlo stavět i na jiných místech v Metylovicích. Vycházíme tím vstříc našim obyvatelům, kteří by si chtěli postavit na svém pozemku dům, ale v současné době nelze i díky stavebním pozemkům v Metylovičkách územní plán rozšiřovat o nové zastavitelné plochy,“ vysvětlil starosta Metylovic.

NOVÉ BYDLENÍ ZDRAŽUJE

Zájem o podhůří Beskyd dokazuje fakt, že z Ostravy se na Frýdecko-Místecko ročně vystěhovalo v průměru od roku 2007 každoročně zhruba osm set lidí, což je skoro čtvrtina odstěhovaných Ostravanů. Podle analýzy odcházejí do okresu Frýdek-Místek zejména rodiny s dětmi. Podle odhadů každoročně odchází z Ostravy na Frýdecko-Místecko zhruba sto rodin. „Okres Frýdek-Místek je atraktivní zejména díky vysokokapacitní silnici bez dopravní zácpy, nízké nezaměstnanosti a zdravému ovzduší v Beskydech a okolí,“ říká za analytiky ze společnosti Lexxus Jana Panochová.

Migračnímu směru pak do značné míry odpovídá vývoj trhu s realitami. Průměrná cena za byt v developerské výstavbě ve Frýdku-Místku a Čeladné zhruba o 6.200 korun převyšuje průměr Ostravy a je 43 700 korun za metr čtvereční. V luxusních projektech cena roste až na 59 600 korun. U developery nabízených rodinných domů je průměr zhruba 38 tisíc za metr čtvereční. Luxusní projekt v Čeladné pak dosahuje včetně pozemku ceny 67 430 korun za metr čtvereční.