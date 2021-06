Stále větší počet budoucích manželů dává přednost před sterilním prostředím obřadních síní měst a obcí konání svatby v přírodních kulisách Beskyd. Rostoucí poptávku potvrzují podnikatelé, kteří se pořádáním svatebních obřadů v neobvyklém prostředí zabývají.

Stále větší počet novomanželů si volí obřad v beskydské přírodě. | Foto: se svolením Spa hotelu Lantern

„Registrujeme průměrně tři poptávky týdně. Potvrzuje to stoupající zájem z minulých let, kdy se stále více lidí rozhoduje vstoupit do manželství někde uprostřed krásné přírody,“ řekla ředitelka beskydského Spa hotelu Lanterna (je součástí Resortu Valachy) Zuzana Vašutová ve Velkých Karlovicích a dodala: „Velký zájem je o obřady pod širým nebem, není problém uspořádat svatební ceremoniál na mýtině u lesa nebo třeba na golfovém hřišti. Letos navíc tuto možnost rozšíříme i o obřady na nově budované terase hotelu. Svatebčané se tak po venkovním obřadu jen přesunou do blízké zážitkové restaurace Vyhlídka, která je součástí hotelu a dostala své jméno právě kvůli nádherným výhledům do beskydské krajiny.“