Frýdlant nad Ostravicí - Obce sdružené v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy chtějí pomoci při řešení krize na pracovním trhu.

„Dynamický nárůst počtu nezaměstnaných na Frýdecko-Místecku, který souvisí s hospodářskou recesí, se prozatím samotného mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy tolik netýká.

Chceme být ale připraveni podat pomocnou ruku,“ vysvětlil místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí Bohumil Dolanský. Starostové obcí frýdlantského mikroregionu si proto na svém posledním setkání dali za úkol vytvořit jakousi záchytnou zónu. Chtějí najít prostor pro uplatnění lidí, kteří přišli o práci, a to především formou veřejně prospěšných prací.

„V tomto nám nabízí pomocnou ruku i frýdecko-místecký úřad práce. Ve Frýdlantu tyto aktivity budeme směřovat k veřejně prospěšným pracím například v domově důchodců. Je to však jen řešení přechodné a omezené. To, co může problém nezaměstnanosti řešit plošněji má v rukou především vláda,“ podotkl Bohumil Dolanský. (jr)