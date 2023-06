Stavba byla "zfušovaná" a musí se opravit. První část obchvatu Frýdku-Místku nebyla v plném provozu ani jeden rok.

Oprava obchvatu Frýdku-Místku, 25. 5. 2023. | Video: Radek Luksza

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) uzavřelo pravý pruh severojižního spoje po dálnici D56. Doprava, včetně kamionové tranzitní, se tak vrátila do centra Frýdku-Místku, zejména do Beskydské ulice a na Hlavní třídu. „Sotva si občané stačili vydechnout, už je to tady zase, tu špatnou zprávu vnímáme velice citlivě,“ konstatoval primátor města Petr Korč.

Na D56 bude třeba nahradit čtvrt kilometru kompletní cementobetonové desky. „Nepoučila se z chyb a nedodržela technologickou kázeň,“ uvedl na adresu zhotovitele, firmy Porr, generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Výsledkem byly trhliny, kaverny a praskliny ve vozovce.

Posudky, které si nechali vypracovat silničáři u Vysokého technického učení v Brně a stavaři u Technické univerzity v Mnichově, se u příčin problémů shodly. „Vše je tak na zhotoviteli v rámci prodloužené desetileté záruky. Státní pokladna na to nedá ani korunu,“ uvedl Radek Mátl s tím, že do konce června by měly být nedostatky odstraněny.

Obchvat prý ani tak není nebezpečný

„Mohlo se s tím počkat ještě třeba pět let, bezpečnost provozu by to neovlivnilo. Komfort řidičů ale ano, proto jsme se rozhodli jít do toho okamžitě,“ doplnil generální ředitel.

„V situaci, kdy město a jeho obyvatelé čekali více než čtvrt století na obchvat, už toto považujeme jen za epizody,“ podotkl k celé záležitosti primátor Frýdku-Místku Petr Korč. Druhá etapa obchvatu po D48 v okolí Nových Dvorů a Dobré, kde došlo k sesuvu půdy, by podle ŘSD měla být hotová v červenci.