Neustálý hluk i při omezeném provozu a intenzivní rázy, když auta přejíždějí po mostě přes řeku Morávku. Nový obchvat sice Frýdku-Místku ulehčuje od tranzitní dopravy, ale obyvatelé Dobré, Starého Města i Panských Nových Dvorů si začínají stěžovat. Obracejí se na samosprávu, ministerstvo dopravy i ombudsmana.

Obyvatelé na východ od Frýdku-Místku si stěžují na hluk z obchvatu města, 31. 5. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Protihlukové stěny jsou sice zčásti realizovány, ale i při současné rychlosti osmdesát kilometrů v hodině nesplňují zákonné limity. A při plném provozu a sto třicítce budou také překračovány,“ tvrdí sousedé nového dálničního tělesa. Mají své – neoficiální – měření hluku, které ukazuje v klidovém stavu okolo čtyřiceti a ve špičkách až sedmapadesát decibelů. Ve dne i v noci.

„Specifickým problémem je navíc napojení dálnice na most přes Morávku, kde každý průjezd generuje rázy šířící se do velké vzdálenosti,“ uvádí Jakub Damek za skupinu celkem dvaadevadesát stěžovatelů.

VIDEO: Obchvat Frýdku-Místku. Ještě není dokončen, už se ale bourá a opravuje

„Bubnování, blížící se bouřka, nepravidelné mlácení do železné traverzy nebo jako kdyby jel vlak přes železniční most,“ popisuje rozmanité zvukové dojmy místních Petr Salamon. „Přejezdy přes dilatace se v nočním tichu nesou daleko do krajiny. A protože je prozatím argumentováno, že měření hlučnosti lze provést až za jeden až tři roky po uvedení dálnice do zkušebního provozu, což bude snad už teď v červnu, sepsali jsme hromadný podnět,“ přidává se Danuše Hotyzová.

„Na obecní úřad se obracejí občané kvůli hluku z nově otevřených úseků dálnice. Rada obdržela petici, se kterou se ztotožnila, a naši zastupitelé mají tento měsíc projednávat měření hluku v kritických místech,“ vzkazuje Jiří Carbol, starosta Dobré.

FOTO: To byla sláva! Další část obchvatu Frýdku-Místku už jede, chybí východ

„Je pro nás zcela nepochopitelné, že protihluková opatření nejsou součástí této významné stavby a nejsou instalována ani v blízkosti obydlí a rodinných domů v katastru obce. Tato absence výrazně snižuje kvalitu našeho bydlení a jsou tak negativně ovlivněny naše stávající životní podmínky,“ lamentuje starosta Starého Města Jiří Roško.

Ministr dopravy Martin Kupka do této obce písemně vzkázal, že podle platného povolení má stavebník povinnost změřit hluk nejdříve příští rok na podzim. „Aktuálně je prověřována možnost provedení ověřovacích měření nad rámec stanovené podmínky, ideálně ihned po zprovoznění obchvatu v plném profilu. Takové měření by však muselo být provedeno navíc oproti požadavkům stavebního povolení, a tudíž by se jednalo o další vícenáklady ze státního rozpočtu. Proto není v tuto chvíli možné takové měření závazně přislíbit,“ píše místním ministr Kupka.

Obchvat Frýdku-Místku, jako první tam vjel kamion a ulehčil městu, pak další

Trable s hlukem na D48 připouští také Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic: „Každá nová dálnice přitáhne i negativní dopady. Ať tam jsou limity, které ze zákona prochází, tak ten hluk bude pro občany vždy nepříjemný. My můžeme bohužel stavět protihluková opatření pouze tam, kde se poruší legislativní limity.“

Mátl slibuje, že po otevření kompletního obchvatu Frýdku-Místku a zavedení běžného provozu se stotřicetikilometrovou rychlostí bude provedeno kontrolní měření. Udělají ho silničáři s hygieniky i zástupci obcí a měst, aby vytipovali nejvíce zasažená místa.

Stavba obchvatu Frýdku-Místku má opět zelenou, Děti Země u ministra nepochodily

„My potřebujeme jenom to, aby byla porušena legislativa z hlediska hlukových limitů. V případě, že se tak stane, jsme okamžitě připraveni protihlukové stěny vystavět a ochránit okolí jak dálnice D48, tak D56,“ dodává generální ředitel Radek Mátl.