Rok po zahájení výstavby obchvatu Frýdku-Místku řidiči a obyvatelé města poznávají, co taková stavba přináší. Uzavírky a omezení komplikují dopravu na více místech, lidé z okolí stavby si navíc stěžují na hluk.

Například v Příborské ulici, kudy vede vytížená silnice I/48, je provoz stažen do dvou pruhů. Zbytek cesty stavební stroje doslova ukrojily, nad silnicí se totiž bude klenout nový most jako součást obchvatu. Komplikovanější je i situace poblíž přehrady Olešná, kudy povede obchvat. Dlouhodobě je uzavřena část silnice II/473. Omezení se zvýrazní i na výpadovce do Frýdlantu nad Ostravicí.