Sběrný dvůr se podařilo zprůjezdnit, vykládka odpadu tedy probíhá mnohem rychleji, zavedením svozu pytlovaného plastu se navíc zvýšil poměr separovaných odpadů a tím se také zvýšily příjmy obce za třídění.

V novém roce zavedou v Ostravici elektronickou evidenci odpadů ECONIT, což umožní systém svozu lépe evidovat a dohlížet na něj.

„Systém svozu bude v průběhu roku díky dotaci rozšířen o svoz plastů od každé nemovitosti. V ulicích, kde probíhá popelnicový svoz, přibude popelnice na plast. Ale i s přicházejícím novým zákonem o odpadech, který si klade za cíl co nejméně odpadů odvážet na skládku, nemůžeme být se současnou situací v obci spokojeni, v minulosti se totiž s efektivitou obecního svozu nijak nepracovalo. Takže i přes zavedený systém svážení odpadů z velkoobjemových kontejnerů je v obci i nadále provozováno 26 velkoobjemových kontejnerů, což jsou v podstatě černé skládky, ze kterých je ročně uloženo na skládku 500 tun netříděných odpadů,“ říká Tomáš Kokeš, místostarosta obce.

Nadprůměrná produkce směsného komunálního odpadu

Podle vedení obce je tedy potřeba dělat vše pro to, aby se náklady obce na likvidaci odpadů jen nekontrolovaně nezvyšovaly. Produkce směsného komunálního odpadu je na Ostravici nadprůměrná, na skládku je odvezeno ročně 1 600 000 tun, což představuje více než 600 kg na osobu. Nový zákon však nastavuje limit na 200 kg.

„Znamená to, že pokud se nic zásadního nestane, v příštím roce zaplatíme za likvidaci odpadů na skládce zhruba o 500 tisíc korun více a díky snižujícímu se limitu na osobu by to v dalších letech byla částka stále vyšší. Kdybychom nepřijali žádná opatření, v roce 2029 bychom za likvidaci odpadů zaplatili ročně o 2,7 milionu korun více než letos, celkem tedy více než 8,5 milionů korun,“ varuje Tomáš Kokeš.

Šlo by o peníze, které mají sloužit obci například k rozvoji a investicím. Místostarosta proto apeluje jak na obyvatele, tak i na chataře, aby třídili odpad pokud možno co nejvíce a na skládku tak bylo odváženo jen to nejnutnější.

„Je lepší investovat do rozvoje obce, než vozit peníze na skládku. Nebude to snadné, avšak dle mého názoru peníze na skládku rozhodně nepatří,“ uzavírá Tomáš Kokeš.