OBRAZEM: Barevný podzim kouzlí v okolí Žermanické přehrady

Příjemné počasí láká poslední říjnový víkend v našem kraji k procházkám do přírody. Jak to v sobotu vypadalo v okolí Žermanické přehrady, na to se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

Podzim v okolí Žermanické přehrady, 30. října 2021. | Foto: Deník/Vladimír Pryček