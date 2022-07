Dana Drábová bavila Colours of Ostrava, zájem o jadernou fyziku byl obrovský

Impozantní hlas, obrovské charisma, bezprostřední komunikace s fanoušky, nezapomenutelný koncert a pro mnohé vrchol ročníku. Takový dojem podle mluvčího festivalu Jiřího Sedláka zanechala LP před pěti lety po svém prvním festivalovém vystoupení na Colours of Ostrava. Dnes se Laura Pergolizzi alias LP do Dolních Vítkovic na festival vrátí. Přijede bohatší o novou desku a s postavením jedné z největších hvězd současné hudební scény.

Hned po jejím koncertě začne očekávané představení dronů. Na 200 létajících strojů předvede světelnou show. Na obloze se rozzáří barevná světla 200 dronů, které se za letu zformují do několika obrazců. Celé představení bude doplněné hudbou.

Festival, který má na programu vystoupení umělců z 32 zemí, potrvá v industriálním areálu Dolních Vítkovic do soboty. V minulých dnech se návštěvníkům představily kapely The Killers, Meduza či Twenty One Pilots, která zahrála i píseň Co jste hasiči.