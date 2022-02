Když v neděli 27. února kolem poledne přijely do Krnova dva evakuační autobusy žen, dětí a seniorů, starosta Krnova Tomáš Hradil i bývalá starostka Jana Koukolová Petrová hned hledali známé tváře partnerů z Nadvirny.Díky dobrým kontaktům na radnici v Nadvirně bylo otázkou pár hodin domluvit útočiště a humanitární pomoc.

Autobus v Krnově vyloží uprchlíky, na Ukrajinu se vrátí s pomocí

"První plán byl, že do Krnova dorazí jen pár lidí z Nadvirny. Na ukrajinsko polských hranicích ale byly tisíce uprchlíků, tak si řidiči autobusů začali navzájem pomáhat, aby byla plně vytížená jejich kapacita. Snaží se na hranicích naložit co nejvíc žen a dětí. Část v Krnově zůstane a část autobusy rozvezou, kam bude potřeba. Mnozí z nich mají své blízké po celé České republice, a o ostatní se postaráme. Máme připravenou spoustu jídla. Nejdřív jim dáme po dlouhé cestě najíst a dětem sladkosti, ať doplní energii. Pak s těmi, kteří chtějí zůstat v Krnově, se půjdeme ubytovat do Laryschovy vily. Budeme zjišťovat, kdo tu chce zůstat a na jak dlouho. Podle toho jim budeme organizovat další ubytování. Stravování má město zajištěno ve spolupráci s domovem pro seniory. Komunikujeme se starostou Nadvirny a uvidíme, kolik bude ještě potřeba přijmout lidí prchajících přes válkou," uvedla Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov, která evakuaci organizuje.