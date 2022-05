OBRAZEM: Český Yellowstone? Opomíjený kout Beskyd nabízí tyto kouzelné výhledy

Ve vstupní hale s částečně reprezentativním vzhledem peněžního ústavu má své snímky místní umělec Lukáš Horký, kterého svého času žádali frýdecko-místečtí symfonici: „Lukáši, a nechtěl bys nám někdy udělat plakát?“ Právě tak se nakonec jmenuje kolekce fotek hudebníků, k vidění je do čtvrtku 26. května.

Hrdinové! Mezi oceněnými dárci kostní dřeně v Česku jsou i tři muži z regionu

Komu ale unikne, nemusí si zoufat, do bývalé Moravia Banky zve Kultura F≈M opět už ve středu 1. června, kdy se tu koná vernisáž výstavy Beskydské múzy. Malby nejen vodopádů a fauny představí Sylva Firlová a Ludmila Janech Sojková. Záložna má otevřeno od středy do neděle od 15 do 18 hodin, vstup je zdarma.