OBRAZEM: Rybáři se snaží dostat děti od počítačů zpět do přírody

Třinečtí rybáři se kromě klasického rybolovu věnují také dětem. V sobotu od 8 do 12 hodin pořádali lov ryb pro děti od 6 do 15 let jehož cílem bylo dostat děti od počítačů zpátky do přírody k vodě a seznámit je s krásami a zážitky rybolovu. Rybolov se konal v areálu rybníku u klubovny v Nádražní ulici v Třinci.

Zalovit si přišli i dva kamarádi Alex Bocek a Toník Brázda z nedalekého Hrádku. „Tady na rybníku chytám poprvé a moc se mi to tu líbí, budu chodit i do rybářského kroužku,“ řekl Toník. „Už jsme ulovili celkem čtyři ryby a můžeme jít domů na oběd,“ doplnil Alex. Příchozí děti dostaly k sobě instruktora s udicí a mohly si ulovit dva duháky, které si pak mohly odnést domů. Děti byly z rybolovu nadšené a každý úlovek byl provázen jásotem a radostí v jejich tvářích. Horská služba zachraňovala ženu se silnou alergickou reakcí po bodnutí hmyzem Přečíst článek › „Ryby byly speciálně kvůli této akci do rybníka vysazeny,“ uvedl Libor Kocinec z třineckého rybářského svazu. Celkem bylo vysazeno asi sto kilogramů ryb. Na akci se objevili i třinečtí hokejoví mistři v čele s Jiřím Polanským, který je členem rybářského svazu a byl patronem akce. I hokejisté lovili ryby společně s dětmi a na závěr se uskutečnila jejich autogramiáda. Doprovodný program nabídl výcvik policejních psů a ukázku výzbroje zásahové jednotky policie České republiky. Děti si mohly sednout do policejního vozu a zablikat si, pouze houkat se nesmělo, aby se mladým rybářům nesplašily ryby. Likvidaci nebezpečného odpadu ze skladu ve Starém Městě může proplatit Polsko Přečíst článek › Jak přilákat do regionu další filmaře? Přečíst článek ›

Autor: Andrea Jalůvková