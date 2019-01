Komorní Lhotka /VIDEO, FOTOGALERIE/ -Druhý sraz majitelů legendárních velorexů se v sobotu 27. června konal v Komorní Lhotce.

Pořadatelé akci nazvali Velorex párty, během které se díky pestrému programu opravdu nikdo nenudil. Děti se mohly dostatečně vydovádět na skluzavkách a skákacím hradu. Pro jedlíky byla připravena i oblíbená soutěž v pojídání špaget.

První vozítka se do areálu začala sjíždět již kolem jedenácté hodiny. O půl jedné už vrcholily přípravy na krasojízdu, na kterou se úderem třinácté hodiny velorexy vydaly z Komorní Lhotky do Hnojníku, Vělopolí, Horního Žukova, Českého Těšína-Svibic a zpět přes Žukov, Třanovice a Hnojník do Komorní Lhotky.

Návštěvníky potěšilo i vystoupení dětí z pěveckého sboru Základní školy v Komorní Lhotce. Zájemci měli samozřejmě možnost se během akce ve velorexu i svézt. „Navíc mohl kdokoli prokázat svou zručnost při skládáni střechy velorexu. Vyhlásili jsme i soutěž o nejlepší stroj srazu. Výherce tomboly navíc získal hlavní cenu, kterou byla motorová koloběžka. Hodně lidí se mě na takových srazech ptá, kolik vlastně takovýchto vozítek v České republice existuje. Oficiálně je registrováno 470 velorexů, jenže to rozhodně nebude přesné číslo, neboť někteří majitelé je mají vedeny jako motocykly,“ prozradil zajímavou informaci prezident Velorex klubu Standa Svaczina.

Se svým speciálně upraveným velorexem se přijel například pochlubit David Kisza až z Českého Těšína. „Pořídil jsem si ho v roce 1968, v době promarněných nadějí. Od té doby mně to vozítko přirostlo k srdci. V té době se prodávalo jen invalidům, takže jsem ho koupil od svého známého za pár tisíc. Dnes mi za něj už nabízeli i pětatřicet tisíc eur, jenže byl bych blázen, kdybych ho prodal. Neprodám ho nikdy. Jeho cena stejně stále stoupá,“ zamyslel se David Kisza, který se svým plátěným miláčkem pravidelně jezdí i na dovolenou po republice. „Spotřebu to má jen pět litrů na sto kilometrů. Dojel bych s tím v pohodě i do Chorvatska,“ pousmál se Kisza.

Na závěr srazu proběhla ještě dětská tombola. Od dvaceti hodin hrála k „pařbě“ heavy metalová kapela Orchidea, kterou potom vystřídala formace Arest 23.