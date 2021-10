"Dle zjištění kriminalistů měl obviněný uvedené rostliny zasadit do země a následně pěstovat na svém pozemku v jedné obci na Frýdeckomístecku. V roce 2020 měl na svém pozemku vypěstovat 5 ks rostlin, v roce 2021 jich již bylo 24," uvedla mluvčí policie Karolína Bělunková.

Jak sám ve své výpovědi uvedl obviněný, semena konopí v roce 2020 vytřídil z krmné směsi, které následně zasadil na svém pozemku. Po vypěstování rostliny usušil a sušinu měl použít na výrobu domácí masti, kterou používali jeho rodinní příslušníci. Recept na její výrobu nalezl na internetu.

"Z těchto rostlin si dále ponechal semena, které opětovně zasadil v letním období tohoto roku, takto vypěstované rostliny chtěl opět použít na výrobu mastí. Také uvedl, že vypěstovanou marihuanu nikdy jinak neužíval. Všech 24 kusů rostlin vydal policistům," uvedla mluvčí Bělunková.

Jak dále dodala, muž do současné doby neměl žádný záznam v rejstříku trestu pro obdobnou, či majetkovou trestnou činnost. I přesto mu však hrozí trest odnětí svobody v délce od jednoho do pěti let.