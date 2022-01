„Vzhledem k tomu, že se v obci nenachází žádná turistická atrakce ani jiné velké lákadlo, tak je v ní klid i v dnešní hektické a často uspěchané době. Smilovice mají ve znaku rolnické brány, které symbolizují, že se místní obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života,“ představuje Smilovice jejich starosta Miroslav Sikora.

Kunčice pod Ondřejníkem. I v práci jste jak na dovolené, říká starostka Šebelová

Jsou Smilovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Rozhodně se nedá říct, že by se Smilovice něčím výrazněji lišily nebo vymykaly v porovnání s jejich okolím. Obec se ale může pochlubit hezkým sportovním areálem nabízejícím všestranné vyžití či nově zrekonstruovanou školou.

A jak se ve Smilovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Obyvatelé oceňují především klid. To je zřejmě největší devíza naší obce. Nejsme totiž město ani velká aglomerace, takže se tady žije velice klidně. To je jeden z hlavních důvodů, proč se tady stěhují noví obyvatelé. Nejvíce pak lidem chybí kvalitní cesty a základní infrastruktura, byť je to hodně individuální. Vyslovili se takto v průzkumu, který jsme nedávno dělali. Ovšem zúčastnilo se jej okolo 150 lidí, přičemž v obci žije zhruba 800 obyvatel.

Pražmo: lidé jsou tu pospolití, znají se a žijí venkovským životem

Když byste měl někoho pozvat do Smilovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Nejen milovníci sportování jistě ocení široké možnosti sportovního areálu. Vzhledem k tomu, že se Smilovice nachází v podhůří Beskyd, představují také výchozí místo pro túry a výlety po okolí. Nejčastěji se odtud turisté vydávají na Godulu, ze které se naskýtá krásný výhled na Třinec, Český Těšín a okolí. Vedle v Gutech, na hranici se Smilovicemi, pak rozhodně stojí za návštěvu obnovený dřevěný kostelík.

Obec Smilovice.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás ve Smilovicích?

Není to tady jiné, než všude jinde, kde se také musí přizpůsobit současné době. Nejvíce se koronavirus projevil v oblasti kultury a sportu. Tato odvětví hodně omezil a v některých případech je úplně zastavil. Nemohli jsme tak pořádat některé akce, na které jsme byli zvyklí. U jiných jsme delší dobu zvažovali, jestli se uskuteční nebo ne. Momentálně kupříkladu uvažujeme, jestli uspořádáme ples. S těmito obtížemi se však musí vypořádat všechny obce. Nejsme zdaleka jediní.

Vyšní Lhoty pod Prašivou v Beskydech. Nejen uprchlický tábor, ale i dobrá adresa

Jaké jsou plány Smilovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Plánujeme dodělat školní kuchyni a jídelnu, což je poslední fáze rekonstrukce školy. Ta byla velikou investicí vzhledem k velikosti naší obce. Neustále investujeme do komunikací a veřejného osvětlení, což je standard a nikdy nekončící proces.