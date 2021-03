Pomocnou ruku při zřizování nového očkovacího místa podal Magistrát města Třince vyčleněním prostor sálu DDM, který byl upraven ve spolupráci s nemocnicí tak, aby vyhovoval podmínkám veřejného očkovacího místa určeného k očkování veřejnosti.

Původní očkovací místo, které je v provozu v prostorách Nemocnice Třinec, p.o., není schopno kapacitně zvládnout vyšší počet očkovaných osob.

Nově zřízené očkovací místo na adrese: DDM Třinec, p.o., Bezručova 66, Staré Město, 739 61 Třinec bude v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin, v dalším období se počítá s časovým rozšířením v odpoledních hodinách a víkendových termínech. Čtyři očkovací týmy Nemocnice Třinec zde budou provádět očkování s počáteční kapacitou 300 osob denně s možností postupného navýšení.

Registrace zájemců je nutná a probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému, který naleznete na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. Do veřejného očkovacího místa by se měli dostavit pouze zaregistrovaní občané, a to na objednaný čas dle rezervace.