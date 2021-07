První tři „bezregistrační“ centra vznikla v Praze, ve středu se otevírají další dvě v Ostravě a Brně.

„Jakmile jsme se dozvěděli, že ministerstvo hledá vhodné prostory v našem regionu, šli jsme tomu naproti a řekli jsme, že pomůžeme. Ale není to tak, že bychom chtěli dělat kampaň ve stylu: ,Přijďte se očkovat a k tomu něco u nás nakupte.´ To samozřejmě ne. Očkování je na rozhodnutí každého jednotlivce. My pouze poskytujeme prostory a technickou podporu, aby to všechno logisticky fungovalo. Je to služba pro lidi, kteří se chtějí nechat očkovat a chtějí to mít co nejjednodušší a co nejdostupnější,“ dodal Lučan s tím, že vše se podařilo zařídit během necelého týdne.

V OC Nová Karolina se bude možné nechat očkovat denně od 8 do 19 hodin. Stačí mít doklad totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny. Kapacita je až 800 lidí denně. Očkování je přístupné i samoplátcům z řad cizinců, kteří si u nás nehradí zdravotní pojištění.

Centrum spadá pod Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), která provozuje velkokapacitní centrum na Černé louce a očkování provádí i ve své porubské poliklinice. Společně s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem se zítřejšího slavnostního otevření zúčastní i předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Informaci dnes odpoledne potvrdila Veronika Beníšková z tiskového oddělení úřadu vlády.

Zájem o očkování postupně klesá, centra pro neregistrované zájemce by proto mohla situaci změnit.

Ministr Vojtěch už minulý týden v pátek na sociálních sítích uvedl, že očkovací místa bez registrace trhají denně rekordy. Současně ale také upozornil, že pokud lidé nechtějí čekat ve frontě, měli by se objednat přes registrační systém na registrace.mzcr.cz.