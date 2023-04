Ta zpráva se po Frýdku-Místku rozletěla doslova rychlostí moderních komunikačních technologií. Pošty třináctka na Riviéře a čtrnáctka nahoře u Kulturního domu mají před sebou už jen čtvrt roku „života“. Od července by měly být bez náhrady zavřeny.

Zrušením ohrožené pošty ve Frýdku-Místku, 31. 3. 2023. | Video: Radek Luksza

„Znám tu paní za přepážkou, narodila se tu, žije tu celý život a na poště ji vídáváme snad třicet roků,“ konstatoval jeden z obyvatelů sídliště v Místku, kde je v ulici 1. Máje 155 pobočka číslo 14. Tu na podnět Českého telekomunikačního úřadu vybrala Česká pošta ke zrušení, tak jako pobočku č. 13 v Heydukově ulici 3436 ve Frýdku.

„Kam budeme chodit? Na tu hlavní poštu ve městě?“ nechávali se slyšet ti nejslušnější. „Postavené na hlavu! Má to logiku, nechat na padesát tisíc lidí jen dvě pošty?“ ozývali se naštvanější.

A ti, co si nebrali servítky, kleli rovnou. Korunu tomu dal u čtrnáctky starý rocker: „Českou poštu měli dávno zavřít, protože ty služby stály za nic. Lidé, kteří tam dělali – moje manželka třeba třicet roků – dostávali hrozné peníze a jenom je využívali.“

Na frýdeckém sídlišti u „kulturáku“ panovala nálada úplně stejná. Lidé už o plánu zlikvidovat zdejší pobočku třináctku slyšeli a řešili to uvnitř, venku, v trafice i jiných obchůdcích. „Škoda, jen takový kousek od baráku,“ komentovala to paní ze sousedního paneláku. Personál z pošty vzniklou situaci probíral při hovorech s klienty, jinak odkázal na mluvčího státního podniku.

Mezi lidmi se povídalo, že i ženy za přepážkami tady mají odpracováno dvacet nebo pětadvacet let. „Budou se muset smířit s tím, že je převedou jinam. V nejhorším dostanou padáka. Bojí se,“ popisovali obyvatelé.

Došlo i na ironii, naproti pošty č. 13 je totiž papírnictví, které svého času provozovatelé nazvali U pošty. „A co teď? Přejmenovávat, to je blbost, musely by se předělávat živnostenské listy, všechno. Že bychom si do vývěsního štítu dali U bývalé pošty?“ poznamenaly dámy za pultem.

Zrušené pobočky ve Frýdku-Místku

1. máje 155, Místek, 73801

Heydukova 3436, Frýdek, 73801