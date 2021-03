Závěr pondělního jednání zastupitelstva přinesl jeden velký zvrat. Jako nový a závěrečný bod si zastupitelé odhlasovali jednání o odvolání vedení Frýdku-Místku. A to nakonec 24 hlasy ve 43 členném zastupitelstvu prošlo.

Odvolaný primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký. | Foto: MěÚ FM

Neměl jste vůbec žádné indicie či zákulisní informace o snaze o vaše odvolání?

Byl to blesk z čistého nebe. Když jsme se pak na to ptali našich koaličních partnerů v radě z hnutí ANO, kteří se přidali k opozici, nic nám k tomu neřekli. Byl to podraz, vše mohli udělat jinak, standardní cestou, kdy se nejdříve vypoví koaliční smlouva a jedná se. Bylo to překvapení pro nás i našeho koaličního partnera KDU-ČSL. Zvlášť v době, kdy jsem se od března nezastavil kvůli koronavirové krizi, řeším očkování a očkovací centrum a všechny další problémy s tím spojené a někdo se proti nám pokoutně domlouvá.