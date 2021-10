V ústeckém volebním kraji sice jeho jméno na kandidátce nefiguruje, je lídrem za Moravskoslezský kraj. V minulých parlamentních volbách ale jeho SPD v Mašťově s necelými 10 procenty hlasy „uhrála“ třetí místo po ANO a komunistech a řada místních si myslí, že to podobně dopadne i tentokrát.

„Podle mě to budou zase tyto tři strany. Žijí tu starší lidé, kteří pamatují časy, kdy byly pomůcky pro děti zadarmo,“ odhaduje výsledek místostarosta Karel Pavlů. „Babiš jim dává jistotu, zvyšuje důchody. Já chtěl volit Starosty, jenže se dali dohromady s Piráty a tahle koalice mi nesedí. Také fandím Okamurovi, protože říká, ať pracující mají výhody, nepracující ne. Dávky se mi vůbec nelíbí, protože by každý jen natahoval ruku,“ dodává.

Výsledky podobně odhaduje i skupina pěti mužů, kteří postávají před radnicí s půllitry piva. Pod střechou úřadu je totiž i hostinec. „Vždyť se na to podívejte, jak velká je tu koncentrace starých lidí. Volí jistoty a jsou disciplinovaní, k volbám chodí,“ krčí rameny dlouhán. Další muž v montérkách nesouhlasí, což prvního nadzvedne. „Ty si myslíš, že je tady někdo naštvanej na Babiše? Že jako loupí nebo co?“ reaguje.

O Okamurově trápení v dětském domově tu vědí. Rozhovořil se o šikaně před lety, dokonce o tom Česká televize natočila díl v pořadu 13. komnata. Někteří Mašťováci si ho i pamatují.

„Já byl v děcáku s ním,“ prohodí další ze skupinky debatujících. „Šikanovali ho? Jasně, mě taky. To se asi děje v každém zařízení. Nijak mě to ale nepoznamenalo. Jsem rád, že jsem v děcáku skončil, dostal jsem tu vzdělání a nemohl fetovat. Nebylo to tady nijak úděsný,“ zakončil.

To probudí nesouhlasné reakce dalšího z party, rozhovoří se o možných traumatech. Útrapy ale podle debatního kroužku nejsou důvodem pro to, aby hodili hlas SPD. „Jen se tu mihnul, moc na něj nevzpomínáme. Ovšem určitě by to otočil, kdyby před volbami přijel s klobásami zdarma. To byste nevěřila, co s lidmi tyhle věci dělají,“ říká s potměšilým výrazem dlouhán.

Mezitím si na radnici, kde je volební místnost, razí cestu starší obyvatelé i rodina s dcerkou s panenkou v náručí. Na elektrické jednokolce do tmavé chodby vjede muž. S volebními lístky v ruce vypadá jako volební večerníček, což také jeho známí na náměstí se smíchem komentují.

Do pátečního večera v Mašťově odvolila skoro polovina voličů. „Vždy tu máme vysokou účast,“ zkonstatovala předsedkyně volební komise Renata Kytlová. V posledních parlamentních volbách před čtyřmi lety, účast dosahovala 59 procent, což je na Chomutovsko nadprůměrná hodnota. Ta naposledy mírně přesáhla 49 procent.

Tomio OkamuraZdroj: Deník/Zbyněk PecákJak vzpomíná Tomio Okamura?

„Mnoho z vás se mě ptá na mé dětství, kdy jsem vyrůstal v Dětském domově v Mašťově, kde mě starší kluci šikanovali. Tehdy jsem jako malý kluk často brečel pod peřinou, kde mne na pokoji pro patnáct dětí po zhasnutí nikdo neviděl. Z mého dnešního pohledu dospělého člověka to ale byla důležitá zkušenost, jelikož jsem velice brzy pochopil, jak je život nemilosrdný, že se nemám nikdy na nikoho spoléhat a musím se ve všem snažit sám a záleží jen na mojí píli, zdali v životě nějak uspěji či nikoliv."