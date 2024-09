Předškolní pedagožka učí v mateřské škole ve Vřesině osmnáct let. Podle ní omezení odkladů povinné školní docházky není ideální řešení a rozhodnutí má zůstat na zákonných zástupcích s přihlédnutím na doporučení pedagogů z mateřské školy a zaměstnanců z pedagogicko-psychologické poradny.

Kdo zhodnotí kritéria připravenosti dítěte před zápisem k povinné školní docházce?

Hlavním kritériem pro zápis dítěte do základní školy je dovršení šesti let do 31. srpna. S učitelkami v mateřské školce strávíme velkou část školního roku s předškolními dětmi a rozpoznáme školní připravenost pro zápis do první třídy. K posouzení zralosti slouží vypracovaná individuální diagnostika – v uvozovkách jednoduché testování schopností a dovedností dítěte pro nástup do základní školy. V lednu jsou povinné třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí, kde učitelky oznámí školní připravenost a zralost jednotlivých dětí a půl roku před nástupem do základní školy sdělíme nutné informace o základních dovednostech, které děti musí umět před začátkem školního roku v září. V momentě, kdy zjistíme závažnější problém, oznámíme informaci zákonným zástupcům a odkážeme rodiče s dítětem na pracovníky z pedagogicko-psychologické poradny.

Vzpomněla jste individuální diagnostiku jednotlivých dětí, vysvětlete testování školní připravenosti v mateřské školce.

Diagnostika se týká komplexní osobnosti dítěte. Samostatnost, připravenost, jemná a hrubá motorika, zvládnutí napsání jména, rozeznání základních barev – červená, modrá, žlutá, zelená, povědomí o číslech – například přiřazení správného počtu barevných kouliček k číslu a vyvinutí kreativních dovedností – schopnost dítěte nakreslit lidskou postavu, nebo hlavonožce. Uvedená diagnostika je rozmanitá škála všestranného vývoje dítěte.

Na třídních schůzkách navrhnete zákonným zástupcům dítěte odložení nástupu do základní školy o jeden rok, souhlasí rodiče s názorem pedagogů v mateřské školce?

Z praxe znám větší počet zákonných zástupců, kteří s návrhem odkladu povinné školní docházky souhlasí, ale pro určité rodiče odložení nástupu do první třídy znamená stigma pro vývoj dítěte a ztráta jednoho roku. Vzpomenu případy rodičů s cílem zaškolit potomka v pěti letech, protože šesté narozeniny oslaví na podzim a odklad není přípustný. V uvedené situaci musí dítě navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu.

Z opačné strany mince. Iniciují rozhodnutí odkladu povinné školní docházky i zákonní zástupci?

Čas od času ano. Zákonní zástupci v mateřské škole oznámí zájem o odložení nástupu dítěte do první třídy. V případě, že rodiče jsou přesvědčeni o vlastním rozhodnutí, musí navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu z osobní iniciativy. Finální rozhodnutí závisí na zákonných zástupcích.

Kolik dětí s odkladem je v mateřské škole letos?

V mateřské školce jsou dvě třídy předškolních dětí. Letos ve třídě, kde vyučuji, nezůstalo žádné dítě a kolegyni zůstaly tři předškolní děti s odkladem. Průměrně jsou tři odklady povinné školní docházky za jeden školní rok.

Pro děti s odkladem zpracováváte speciální program a přizpůsobíte různé aktivity ke zlepšování schopností pro následující školní rok?

Od rodičů obdržíme vyjádření z vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a ve spolupráci s poradnou a s učitelkami vytvoříme individuální vzdělávací plán pro děti s odkladem povinné školní docházky. Dětem s odloženým nástupem do základní školy zadáváme úkoly a věnujeme pozornost v době, kdy mladší děti spí při odpoledním klidu.

Od roku 2017 platí zavedení povinného předškolního vzdělávání posledního roku v mateřské školce. Myslíte si, že povinné předškolní vzdělávání pozitivně ovlivňuje snížení počtu odkladů?

Ano, děti si osvojí sociální chování, spolupráci v kolektivu, samostatnost, nezávislost a důležitá kritéria pro nástup do základní školy bez odložení povinné školní docházky. Dítě se naučí fungovat s vrstevníky bez závislosti na matce.

A co říkáte na omezení odkladů povinné školní docházky?

O odkladu dítěte musí rozhodnout zákonní zástupci, případně odklad doporučí zaměstnanci v mateřské škole. Například Ministerstvo školství navrhne řešení čtyř odkladů v mateřské školce za jeden rok, ale reálný počet odložení nástupů do základní školy nemůžou předpovědět. Jeden rok není odklad žádný a druhý jsou tři. Myslím si, že rozhodnutí o odkladu je na zdravém selském rozumu a uvážení zákonných zástupců, pracovníci z mateřských a základních školy by jednotlivé případy měli řešit individuálně a ne striktním omezením.

Finální rozhodnutí závisí na zákonných zástupcích. Bez omezení roste počet odkladů povinné školní docházky a rodiče si mohou vymyslet důvod pro odložení nástupu dítěte…

Ano. Finální volbu rozhodnou zákonní zástupci a nemusí se řídit radami zaměstnanců v mateřských školách a názorem pedagogicko-psychologické poradny. V momentě, kdy odklady povinné školní docházky budou omezeny pro určitý počet dětí, jak správně rozhodnout, kdo může mít odklad.

Jaký je pozitivní a negativní vliv u odkladů pro dítě?

Pozitivní vliv odkladů povinné školní docházky, jestliže dítě není připraveno na nástup do základní školy, rok navíc pomůže v sociálním vývoji, jemné motorice a rozvinutí logického myšlení. Důležité je, aby dítě pracovalo nejen v mateřské školce, ale i doma s rodiči. Negativní vliv odkladů je v tom, že u některých dětí je opravdu ten odklad zbytečně vynucený a jsou nastartované na nové prostředí a základní školu, jestliže zůstanou v mateřské škole, tak se některé starší šestileté děti začnou nudit a zlobit.