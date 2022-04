Lesní revoluce. Sází se víc listnáčů, s kůrovcem pomohou i menší těžaři

Stejně jako v minulém roce předcházela samotné výsadbě osvěta. O hospodaření v lesích i jejich důležitosti se dozvídali žáci ve školách, informace putovaly i směrem k veřejnosti prostřednictvím mediální kampaně. Problematikou se budou stejně jako vloni zabývat také informační stánky lesníků přímo v místě obnovy lesa.

Na Ondřejníku se budou sázet nové stromky.Zdroj: KÚ MS kraje

„Naše lesy jsou pro životní prostředí nezbytné, nechceme se jen nečinně dívat, jak nám mizí. Naším hlavním cílem ovšem nejsou jen ojedinělé rychlé akce s výsadbou stovek stromků. Chceme, aby hlavně naši studenti začali tento problém vnímat, přemýšlet nad ním, aby si tak uvědomili, jak se k přírodě chovat. Proto je hlavní myšlenkou celého projektu osvěta. Informační kampaň je pak doplněna o konkrétní a viditelnou pomoc našim lesům v podobě výsadby nových stromků. Věříme, že toto propojení bude mít intenzivnější dopad,“ řekla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že vloni bylo na Ondřejníku v rámci této akce vysazeno tři tisíce mladých stromků, letos tam přibude zhruba dva tisíce dalších sazenic.

V pátek 29. dubna budou nové stromky sázet studenti krajských škol, 30. dubna se pak do obnovy lesa může po předchozí registraci zapojit také veřejnost. „Chceme lesům pomoci, ne jim škodit. Když by se na tuto akci nahrnuly davy, bylo by to kontraproduktivní, proto může na dopoledne i odpoledne přijet pouze omezený počet lidí. Prosíme zájemce, aby se předem registrovali na webových stránkách akce Stromy pro Ondřejník. Kromě přihlášky tam jsou k dispozici také praktické informace pro účastníky a fotky z minulého ročníku,“ prozradila radní Zdenka Němečková Crkvenjaš a doplnila, že převážně se budou sázet buky a modříny.

Moravskoslezský kraj akci Stromy pro Ondřejník pořádá ve spolupráci s Biskupskými lesy. „Pro tento projekt byla, stejně jako v minulém ročníku, vybrána lokalita na Ondřejníku. Snažili jsme se najít místo, které bude snáze dostupné. Jde nám především o to, aby si děti uvědomily, co pro nás lesy znamenají, že není dobré šlapat po stromcích, nebo přes ně v zimě jezdit na lyžích, nebo při výletech nechávat v lese odpadky,“ sdělil ředitel Biskupských lesů Libor Konvičný, který také potvrdil, že Biskupské lesy zajistí sazenice stromků, potřebné nářadí a také odborníky, kteří všem poradí, jak stromky sázet. Rovněž upozorní, jak se v lese správně chovat a také všem přiblíží problematiku našich lesů. V režii kraje pak bude zajištění akce, hradit bude náklady na stánky, svačinky pro studenty a jejich přepravu na místo, ale také zajištění technického zázemí.