Ovce v den stříhání musí být suché. Mokré ovečky kloužou, strojek může mít problém vlnu ustřihnout a vzniká tak nebezpečí zranění. Proto je předpokladem stříhání ovcí hezké počasí, které v sobotu střihání vlny přálo.

Návštěvníci se také dozvěděli informace o ručním zpracování ovčí vlny a mohli si pochutnat i na ovčích sýrech ze slovenské obce Novoť nebo na oblíbených borůvkových knedlících, které jsou právě na Opálené vyhlášené. Nechyběli ani tradiční Portáši se svou ukázkou střelby.

„Hlavní program jsme museli zrušit, měli jsme tu domluvených 80 účinkujících a včetně obsluhy by nás bylo přes sto, tak jsme od původní koncepce upustili, protože to bylo v rozporu s nařízením hygienické stanice,“ uvedl Petr Mikeska, provozovatel areálu. Radost mu udělalo alespoň to, že program byl obohacen o vystoupení portášů a skupiny historického šermu. „Jsem rád, že dorazili, alespoň Portáši s kterými mě pojí letité přátelství a kteří neodmyslitelně patří právě k Beskydům,“ doplnil Petr Mikeska.

Portáši v Beskydech chytali pašeráky i zloděje koní

Portáši v Beskydech v minulosti bojovali proti pašerákům, chytali zločince a dezertéry, zloděje koní a pomáhali z území vyhánět cizí armády. Portáši zůstávají legendou i 190 let od chvíle, kdy byl jejich sbor zrušen a nahradilo je stálé četnictvo. „Obvykle máme v rámci našeho spolku plno akcí, ale koronavirus náš program výrazně zredukoval. Druhý víkend v červenci pořádáme pravidelně velké portášské slavnosti ve Valašské Bystřici a ty jsme letos taky zrušili, jako i spoustu dalších akcí,“ uvedl posmutněle Lukáš Kolárik, portáš. Kolegové jej doplnili, že v Opálené je to opět po dlouhé době, co účinkují na nějaké veřejné akci.

Na stříhání oveček dorazila spousta rodin s dětmi, cyklisté, ale i turisté, kteří procházeli náhodou kolem. Někteří si přišli poslechnout také hudební doprovod a užít si gastronomické zážitky. „Na akci jsme úplně náhodně, včera jsme šli ze Skalky z výletu a pan majitel nás pozval, je to tu super a naživo si člověk opravdu uvědomí o jak těžké řemeslo se jedná,“ uvedla Martina Kostelníková.

Ovcí se stříhalo bezmála padesát a střihačům šla práce od ruky. „Dnes jsme stříhali novozélandským stylem, kdy se stříhá bez lavičky na zemi, je to rychlejší a bezpečnější jak pro ovci, tak pro střihače. Mám tento styl raději než středoevropský styl, který se provádí na lavičkách a hrozí větší riziko zranění u ovce i střihače,“ vysvětlil střihač ovcí Martin Šmek z Bystřice.

