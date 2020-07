Podle jeho tvrzení ztratila koalice pod vedením primátora Michala Pobuckého (ČSSD) odchodem dvou členů hnutí ANO v zastupitelstvu města Frýdek-Místek většinu. Tvrdí totiž, že menšinová koalice stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL disponuje pouze 21 hlasy ve 43 členném zastupitelstvu a musí se opírat zejména o hlasy KSČM.

Primátor Michal Pobucký má na vzniklou situaci jiný názor a vydal k výzvě oficiální stanovisko. „To, že hnutí Naše Město vedené lídry Petrem Korčem a Jiřím Kajzarem (dříve ODA, Sdružení nezávislých, SNK ED, TOP09, pak s odpadlíky z Věcí veřejných, nyní Naše město FM) opakují dokola mnohé lži, bylo již několikrát prokázáno. A to jak, na jednání zastupitelstva, tak v médiích. Jejich poslední výzva to opět potvrzuje. To, že hnutí ANO přišlo o dva zastupitele je stará věc – z března letošního roku,“ uvedl Pobucký.

„Od té doby koalice funguje standardně, při pohledu na výsledky hlasování zastupitelstva návrhy procházejí většinou kolem 30 hlasů,“ uvedl primátor Pobucký.

Náměstek primátora Marcel Sikora z KDU-ČSL Deníku uvedl, že o odchodu v této chvíli ze stávající koalice neuvažuje. „KDU-ČSL po komunálních volbách v roce 2018 uzavřela koaliční smlouvu, která je stále platná a my dohody neporušujeme,“ uvedl Marcel Sikora s tím, že odchod dvou zvolených zastupitelů za hnutí ANO z koalice nebere na lehkou váhu.

„Samozřejmě, je tady problém. Výzvou, kterou hnutí Naše Město zaslalo, se bude zabývat klub zastupitelů za KDU-ČSL společně na jednání s výborem místní organizace KDU-ČSL,“ dodal Marcel Sikora.

Vyjádření zástupce ANO Radovana Hořínka se do uzávěrky vydání nepodařilo zajistit. Celé znění výzvy je zveřejněno ZDE.