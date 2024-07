Pro předplatitele

Michaela Kaňoková dnes 14:41

Třinec čeká další oprava mostu. Poté, co je již několik měsíců uzavřen most v Závodní ulici, jehož rekonstrukce by měla trvat do přelomu prázdnin, město se chystá na další uzavírku. Ta se týká mostu Holý v Tyře. Jeho rekonstrukce si vyžádá jen dopravní omezení a částečnou uzávěru. Začne platit někdy v červenci a potrvá do konce října.