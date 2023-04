Světoznámý architekt Marek Štěpán zanechá ve svém rodném městě další stopu. Rekonstrukce pod jeho taktovkou se má dočkat unikátní krypta pod bazilikou Navštívení Panny Marie ve Frýdku.

Pohled ze střešního okna baziliky. | Foto: se svolením magistrátu F-M

Frýdek-Místek chystá novou zajímavost pro turisty. Po letech příprav dojde k rekonstrukci vzácné krypty v bazilice Navštívení Panny Marie, která ukrývá ostatky kněžích a šlechticů z rodu Pražmů a sedmi tragicky zahynulých poutníků (v roce 1750 se utopili v rozvodněné Ostravici). Po opravě podle návrhu světoznámého architekta a frýdecko-místeckého rodáka Marka Štěpána bude krypta zpřístupněna veřejnosti.

Trojice na Frýdecko-Místecku vykrádala mincovníky, vybrala i sbírku pro nevidomé

Dle návrhu vznikne v podzemí jeden velký prostor s novou podlahou a osvětlením. „Dojde také k opravě schodů, k instalaci kamer i vybudování malého infopointu a zázemí pro průvodce. Řemeslníci odstraní stávající konstrukce se skly, za kterými jsou uloženy ostatky. Díky rekonstrukci dojde k obnově původního odvětrávacího systému, který bude opět zajišťovat stálou klimatickou pohodu. Jisté je, že současný vstup do krypty zůstane zachován,“ popsal plány asistent děkanátu Michal Bučko.

Marek Štěpán patří k nejuznávanějším světovým architektům v oblasti sakrálních staveb. Jeho rukopis ve Frýdku-Místku nese presbytář v kostele sv. Jana Křtitele, navrhl také místeckou tržnici nebo rekonstrukci budovy Boromea a další. Práce na kryptě jsou pro něj dosud nejvýznamnější zakázkou v jeho rodišti.

Dobová pohlednice zachycující procesí mířící do baziliky (tehdejšího Mariánského kostela).Zdroj: Libor Solař

„Má to pro mě velký význam, když si uvědomím, že mí předkové chodili do baziliky téměř denně, třeba moje prateta. Oslovují mě také příběhy lidí, kteří jsou v kryptě pochováni. Práci to pak dodává jinou hloubku. Za nejzásadnější považuji, aby ostatky zakladatelů baziliky byly uloženy důstojně. Oceňuji, že někdo v minulosti ostatky přenesením vlastně zachránil, protože se původně nacházely v podmáčeném terénu. Současné umístění v prosklené vitríně však nepovažuji za vyhovující. Setkal jsem se dokonce s rodinou Pražmů a probírali jsme vzhled budoucího náhrobku a vyřešení vnitřku krypty. Uložení poutníků je ale správné, stejně jako připomenutí jejich příběhu,“ vysvětlil architekt Marek Štěpán. Ve svém oborou již získal řadu ocenění, například jím navržený kostel sv. Václava v Sazovicích byl vybrán mezi 10 nejlepších staveb světa roku 2017 a kostel v Brně-Lesné patří k 10 nejlepším interiérům světa roku 2021.

VIDEO: Velikonoční městečko ve Frýdku-Místku. Prsty u pletení pomlázek zebaly

„Jsem velmi potěšen, že naše město je zajímavé pro světové architekty. Po Evě Jiřičné, která připravila studii budoucího Kulturního centra, je Frýdek-Místek opět spjat s významným architektem Markem Štěpánem. Jeho ateliér je zárukou vysoké kvality a myslím si, že se budoucí návštěvníci krypty mohou těšit na nevšední zážitek,“ uvedl primátor Petr Korč, který se pravidelně schází na ekumenických schůzkách s představiteli církví ve městě, naposledy právě v bazilice minor.

Farnost má nyní hotový projekt na rekonstrukci krypty včetně závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a čeká na vypsání dotačního titulu. Pokud dojde k získání dotace, práce začnou nejdříve začátkem příštího roku a odhadem potrvají dva roky. Po zrekonstruování krypty farnost plánuje opravit také varhany a oltář v křížové kapli chrámu.