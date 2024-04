/VIDEO, FOTOGALERIE/ Od začátku dubna musí obyvatelé Třince přizpůsobovat své cesty uzavírce Závodní ulice. Rekonstrukce tamního mostu potrvá až do přelomu letních prázdnin. Náhradní cestu musí řešit nejen zaměstnanci Třineckých železáren, ale i studenti střední školy na Kanadě.

Rekonstrukce mostu v ulici Závodní v Třinci. | Video: Kaňoková Michaela

Plná uzavírka provozu potrvá nejméně 16 týdnů a místem neprojedou žádná vozidla. Město zajistilo pro občany náhradní autobusovou dopravu. Nebo je možné využít provizorní lávku pro chodce a cyklisty.

Stavba řeší náhradu stávajícího mostu novým mostním objektem ve stejném místě, s doplněním energolávky pro provizorní a současně definitivní převedení inženýrských sítí umístěných na stávajícím mostě. První etapa tohoto projektu za 49 milionů korun začala už loni, kdy se postavila nová energolávka, na kterou byly přeloženy stávající inženýrské sítě.

S orientací pomáhá policie

Nynější práce v ulici Závodní jsou tak druhou a finální části, při které by měl být dokončen nový most do 31. července 2024. Pro řidiče platí objízdná trasa přes silnici I/11 směrem na Nebory a průjezd Kanadským lesem směrem na Podlesí, případně dolů k hlavní bráně Třineckých železáren.

Počáteční zmatení převážně zaměstnanců železáren, kteří musí řešit novou přístupovou cestu do práce, pomáhají regulovat státní policisté i místní strážníci. „Dostatečně dopředu jsme informovali, co vše se bude v Třinci dít, proběhly tři koordinační schůzky, s předstihem jsme zveřejnili výlukové jízdní řády a objízdné trasy. Zatím tak neregistrujeme žádné komplikace,“ tvrdí Stanislav Cieslar, mluvčí třineckého magistrátu.

Město k akci připravilo kampaň a cílí na informovanost občanů přes aplikaci Třinec v mobilu. V té se lidé dozvědí mimo jiné o uzavírkách, mají k dispozici všechny jízdní řády, i ty výlukové a přehled o plánovaných opravách. „Aktuálně má aplikaci staženo 6395 uživatelů. Před zahájením informační kampaně jich bylo cca 5800,“ dodává Cieslar.

Třinec má cykloambice

Součástí rekonstrukce mostu je i projekt vytvoření nového levostranného pruhu pro cyklisty v ulici Závodní. S myšlenkou rozšíření cyklocestování ve městě se na magistrátu zabývají dlouhodobě. Už pár let funguje výzva města Aktivně na kole. „Každý rok se do výzvy přihlašují desítky našich zaměstnanců. Sledovat a vyhodnocovat budeme i obsazenost naší Cyklověže. Registrujeme zatím největší číslo, a to 400 vjezdů a výjezdů kol za měsíc, tak uvidíme, jestli bude rekord překonán,“ popisuje mluvčí města.

Ostatně od zvýšení dopravy na kole po Třinecku si magistrát hodně slibuje. Vzhledem k tomu, že od uzavření silnice to je teprve pár dní, nárůst počtu cyklistů ve městě se však zatím neprojevil.

Soutěž o ODISky zdarma

Nepříjemnosti spojené s uzavřením dopravy se snaží město kompenzovat motivačními akcemi. Například soutěží pro majitele ODISek (předplacených karet pro jízdu veřejnou hromadnou dopravou, pozn. red.), ve které každá měsíc bude vylosováno 5 výherců. Těm bude na jejich kartu připsáno 400 korun.