Horní Domaslavice - Není jasné, komu patří povrch silnice, výtluky tak stále znesnadňují hladký průjezd řidičů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Díry ve vozovce, která spojuje Horní Domaslavice s Vojkovicemi, komplikují život řidičům řadu let.

Z komunikace o délce zhruba 500 metrů, vedoucí lesem, se stal doslova autodrom. Denně po něm jezdí desítky vozidel lidé míří do zaměstnání a děti do škol. Úsek, který leží v katastru obce Vojkovice, využívají také autobusové linky.

K opravám výtluků se však nikdo nemá majitel vlastní stavby totiž není znám. „Lesní správa ve Frýdku-Místku nechce komunikaci opravit s tím, že není vlastníkem povrchu komunikace, ale pouze parcely pod ní. Na stavebním úřadě v Dobré se nepodařilo dohledat, kdo tento asfaltový povrch kdysi budoval. Máme zato, že za těchto okolností a v takovém případě je to povinností vlastníka parcely,“ uvedl Zdeněk Janecký, starosta Horních Domaslavic, který se proto obrátil na Lesy České republiky se žádostí o položení nového asfaltu. Se zamítavou odpovědí obdržel i návrh k převodu uvedeného pozemku pod komunikací do vlastnictví obce či případnou směnu tak, aby došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku i stavby.

V tomto duchu se však problém táhne již od roku 2004.

„Lesy ČR odpověděly tak, jak je to uvedeno v zákoně. Jsou vlastníkem parcely, ale protože se nepodařilo dohledat, že jsou vlastníkem stavby na této parcele, odpověděli tak, jak odpověděli. Navíc je nutno konstatovat, že těžko lze dohledávat něco, když stavba byla provedena v době, kdy bylo „všechno všech“, tedy v 70. letech minulého století. Nyní si samozřejmě nechce nikdo vzít další problém na svá bedra,“ reagoval nespokojeně starosta s tím, že samotný návrh k převodu vidí jako zcela neprůchodný.

Roční rozpočet obce s celkem 727 obyvateli se pohybuje okolo 5,5 milionu korun. Z toho jí na investiční akce zbývá asi třetina.

„Máme zhruba 30 kilometrů cest s penetračním povrchem nebo s asfaltovým kobercem. Do naší obce vede devět cest, takže bychom si měli přibrat ještě navíc i to, co není ani na našem katastrálním území, byť je to úsek dlouhý asi 500 metrů. Proč? Nestíháme opravovat stávající komunikace ve svém vlastnictví,“ popsal Janecký. „Ani Lesy ČR, ale ani obec Vojkovice, na jejímž katastru se komunikace nachází, tento problém netíží. Lesy argumentují tím, že nejsou vlastníkem stavby, Vojkovice tvrdí, že ji nepotřebují,“ dodal.

Je přesvědčen o tom, že tento úsek je důležitý pro všechny obce v celém okolí. „Nelze se tedy na tento problém dívat tak, že ji někdo nepotřebuje,“ uzavřel starosta Horních Domaslavic.

Místní lidé tvrdí, že povrch zmiňovaného úseku byl opraven před více než 25 lety. Zda se v dohledné době dočkají nového asfaltu, není vůbec jisté.