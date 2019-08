Vzácným opeřencům se přizpůsobil nejen časový harmonogram stavebních prací, ale dokonce i některé stavební prvky.

Rorýs dělá zdravotníkům a pacientům Nemocnice Podlesí v Třinci společnost od nepaměti. „Uhnízdili se pod střechou v otvorech pro odvětrávání. Zřejmě vyklovali lamely od odvětrávacích mřížek a dostali se do prostoru uvnitř. Sídlí u nás desítky ptáků, které už bereme jako neodmyslitelnou součást nemocnice a na jaře je vyhlížíme, kdy přiletí z teplých krajů,“ popsal vedoucí provozně technického oddělení Nemocnice Podlesí Rostislav Franek.

Když se před lety rodil projekt komplexní obnovy a modernizace budov nemocnice v celkové hodnotě převyšující 30 milionů korun, ještě si neuvědomoval, nakolik přítomnost vzácného rorýsa stavební práce ovlivní.

„Pokud by u nás rorýsi nehnízdili, byla by budova A polikliniky zateplena do konce července. Abychom ptáky nerušili při hnízdění, museli jsme stavební práce do 10. srpna přerušit. Proto se lešení v horních patrech mohlo postavit až tento týden,“ vysvětlil Rostislav Franek s tím, že rekonstrukce budovy polikliniky, která zahrnuje jak výměnu oken, tak novou fasádu, bude ukončena letos na podzim.

Hejno rorýsů krouží nad Nemocnicí Podlesí v Třinci.Autor: archiv nemocnice

Odvětrávací otvory ve fasádě nemocniční budovy sice zůstávají, ale dle pokynů ornitologů už nebudou vybaveny mřížkou, aby se zde rorýsi mohli opět pohodlně uhnízdit. Pro rorýse je totiž typická pevná vazba na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá mu jeden i více roků, než si najde nové. „Plasty okolo každého větracího otvoru musíme navíc mechanicky zdrsnit tak, aby se ptákům dobře přistávalo,“ doplnil Franek.

Zaměstnanci a pacienti Nemocnice Podlesí si u rorýsů zvykli nejen na hlasité a vysoké pískání, ale především zaměstnanci v horních patrech budovy, pracující poblíž otvorů s hnízdy, obdivovali jejich excelentní letecké schopnosti.

„Pozorovat hejna, jak střemhlav létají sem a tam je příjemným zpestřením dne. Někdy jsou jejich manévry tak akční, že mám obavy, zda nám ptáci nenarazí do oken. To se ale nikdy nestalo. Jsou to výborní letci,“ uzavřela Marcela Šimandlová z marketingového oddělení nemocnice, jejíž kancelář sídlí přímo pod střechou s hnízdy.