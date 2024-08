Letošní ročník festivalu Ladná Čeladná bude mít i sportovní přesah. A především charitativní podtext. Součástí hudebně kulturního podniku totiž o tomto víkendu bude také velice atraktivní fotbalová exhibice celebrit. Ostravský výběr osobností Šachtar BO Ostrava vyzve Real Top Praha. V akci tak budou opravdu zvučná jména.

K TÉMATU: Ladná Čeladná začíná v pátek Ladná Čeladná 2023, 4. 8. | Video: Deník/Radek Luksza



Na hřiště v Čeladné vyběhnou borci jako Marek Jankulovski, Milan Baroš, Roman Polák, Rostislav Olesz nebo třeba komentátor Jaromír Bosák. „Pro nás je to vlastně vyvrcholení pětiletého snažení a našeho působení. Hrajeme fotbal pro vlastní zábavu a pro to, abychom bavili diváky na tribuně. Všechno ale děláme pro to, abychom pomohli dobré věci. Z každého zápasu, který jsme kdy odehráli, šel výtěžek těm, kteří to nejvíce potřebují. Teď se nám podařilo domluvit se Real Top Praha, což je výběr velkých osobností českého sportu i kultury. Pro nás to je svým způsobem i splnění snu. Moc děkujeme Marku Jankulovskému, který nám s tím hodně pomohl,“ hlásí za celý výběr Šachtar BO Ostrava dvojnásobný vicemistr české hokejové extraligy a v současné době hráč prvoligové Poruby Ondrej Šedivý.

close info Zdroj: Se svolením Šachtar BO Ostrava zoom_in Tým sportovních osobností Šachtar BO Ostrava. Jeho dres oblékají hokejisté NHL, mistři světa i světoví fotbalisté.

Exhibice na Čeladné bude mít samozřejmě rovněž charitativní přesah. Pořadatelé věří, že velká jména přitáhnou zájem diváků a fanoušků. Vstupné je sice dobrovolné, ale i tak všichni doufají, že se na dobrou věc vybere adekvátní finanční obnos. Výtěžky předešlých exhibičních utkání věnoval exhibiční výběr v drtivé většině těžce nemocným dětem k hrazení léčby či k nákupu nákladných zdravotnických pomůcek.

Tenhle fotbal součástí Ladné Čeladné má pomoci, ale má hlavně bavit. „Moc chceme pozvat všechny sportovní fanoušky z Moravskoslezského kraje. Zveme ale také i ty, kteří sice nejsou fotbalovými příznivci, ale chtějí se bavit. Myslím, že všichni můžeme slíbit, že v rámci naší exhibice bude o zábavu postaráno,“ vzkazuje s úsměvem Šedivý.

close info Zdroj: Se svolením Šachtar BO Ostrava zoom_in Tým sportovních osobností Šachtar BO Ostrava. Jeho dres oblékají hokejisté NHL, mistři světa i světoví fotbalisté.

Atraktivita a zábava, ty chybět rozhodně nebudou. Vždyť kdy jindy budou mít diváci možnost vidět na hřišti například souboj hokejového mistra světa Jana Ščotky s fotbalovým komentátorem Jaromírem Bosákem, nebo finalistu Stanley Cupu a někdejšího kapitána Vítkovic Romana Poláka s frontmanem kapely Monkey Business Matějem Rupertem? A další jména? Fotbalový reprezentant Vratislav Lokvenc, mistři s Baníkem Peter Drozd a René Bolf, moderátor Ondřej Novotný nebo boss Slavoje Houslice Matějka z populárního seriálu Okresní Přebor Pavel Nečas. A to vše okoření účast fotbalových legend a vítězů Ligy Mistrů Milana Baroše a Marka Jankulovského.