close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024.

Ve všech čtrnácti krajích Česka se v pátek a sobotu volilo do krajských zastupitelstev. Kdo ovládne to moravskoslezské a kdo bude hejtmanem?

Bude se radovat favorizované hnutí ANO 2011 v čele se současným lídrem regionu Josefem Bělicou? Jak dopadne návrat někdejšího hejtamana Ivo Vondráka v čele Starostů a osobností pro kraj? A jaké vysvědčení dostanou od voličů zástupci vládní pětikoalice SPOLU?

Odpovědi přineslo hlasování, které skončilo ve 14 hodin. Nyní přichází na řadu sčítání a po něm vyhlášení výsledků.



První sečtený okrsek v Ostravě

Prvním sečteným volebním okrskem v Ostravě byl okrsek číslo 8001 v Přívoze. Rychlost kompletace hlasování byl dán velice slabou účastí. Ze 729 registrovaných voličů dorazilo pouhých 23, což činí účast 3,16%.

Jiný volební průkaz v Havířově a výhružka bombou v Karviné

Krátce po uzavření volebních místností informovala Policie ČR, že v souvislosti s volbami neevidovala žádné větší bezpečnostní problémy. V rámci Moravskoslezského kraje policisté řešili dvě nestandardní situace. Při první přišel muž v Havířově k volbám s volebním průkazem platným pro Jeseník. Ve druhém případě vyhrožoval anonym jedné z karvinských škol, ve které byla umístěna volební místnost, bombou. Případ byl velmi rychle vyřešen a policisté ujistili, že neměl žádnou souvislost s výhružkami školám ze začátku září.



Volby ve stínu katastrofy

Ačkoli se volilo ve všech čtrnácti krajích, nejvíce téma voleb rezonovalo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. A nebylo to dáno politickou soutěží. Je to teprve týden, co se regiony prohnala ničivá povodeň, která mnohde překonala to, co lidé zažili v roce 1997.

Právě ve stínu katastrofy a obrovských škod se jen pár dní po opadnutí hladiny konaly volby, a to i v místech, kde kde během volebních dní prakticky nešla elektřina a další základní služby. Lidé v postižených regionech celkem logicky při odklízení škod na vlastním i obecním majetku neřešili krajské volby, respektive spíše se ptali, proč nebylo možné volby odložit.

„Aby byly volby všude zajištěny, bylo nutné postavit mobilní volební místnosti ve 3 obcích, ve 4 obcích personálně pomáhali krajští úředníci," uvedla v pátek mluvčí MS kraje Nikola Birklenová.



Boj o hejtmanství i místo v senátu

close info Zdroj: Deník zoom_in Senátní volby 2024.Celý Moravskoslezský kraj volil zastupitele do krajského zastupitelstva. V obvodech Ostrava-Město, Karviná a Opava se zároveň volilo i do senátu. Stávajícími senátory jsou: Ostrava-Město - Leopold Sulovský (Ostravak), Karviná - Petr Vícha (ČSSD), Opava - Herbert Pavera (TOP 09).