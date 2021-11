/FOTOGALERIE/ Velký dar - úhel pohledu, jak se nová vánoční ozdoba Prokešova náměstí v Ostravě z dílny Eriky Bornové jmenuje, má podle zástupců radnice kolemjdoucí vrátit zpátky do dětství, kdy se nám vše zdálo obrovské. Zatím však u Ostravanů vzbudila spíše obří nevoli a silnou vlnu kritiky. Alespoň podle komentářů na sociálních sítích.

Komentáře a vtipy na adresu vánoční výzdoby v centru Ostravy. | Foto: Sociální sítě

"Vypadá to jak rakev z hry na oliheň. Působí to depresivně." "Hezky ve stylu Fukušimy. Co největší a vycentrovat doprostřed náměstí."