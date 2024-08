"Silnice I/56 v km 65,858 – 70,264 provozního staničení vykazuje známky vozovkových vad způsobených končící životností asfaltové skladby. Rekonstrukce proběhne rámci rozdělení průtahu na tři dílčí úseky charakteristické rozdílnou technologií opravy odpovídající odlišné skladbě dvoupruhové komunikace o šířce sedmi metrů," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Miroslav Mazal.

"Povrch vozovky je zasažen vysokým množstvím trhlin (mozaikových a podélných), místy evidujeme hloubkovou korozi, koleje, staré vysprávky a olamování okrajů," řekl dále.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Legendární keramika Zdenica je v Hukvaldech 33 let. Turisté se během let změnili