„Nezlobte se, nechci to komentovat.“ To byla nejčastější odpověď na dotaz, co obyvatelé vesnice na Frýdecko-Místecku říkají na malér starostky. Věděla o něm naprostá většina, výjimkou byli lidé, kteří popíjeli piva z lahve před jedním ze dvou zdejších družstevních supermarketů. Podle svých slov mají v Ostravici na práci něco jiného než sledování zpráv o zdejší starostce.

Starostka Ostravice Stankayová řídila pod vlivem. Kvůli alkoholu je bez řidičáku

„Jsme jenom lidi, ale toto by si jako veřejná osoba dovolit neměla,“ zaznělo pro Deník u pekárny u nádraží. „Já se nechci vyjadřovat. Já vím, že je to hodný člověk a má srdce na dlani, ale prostě udělala blbost,“ prohlásila další z obyvatelek obce. Stankayovou brala jako svou kamarádku, za což ji ji ostatně označilo více obyvatel.

„Šikovná a slušná mladá ženská, sportuje, s každým se pozdraví, stará se, děcka vychovává,“ hodnotil pro Deník starostku usedlík, jenž se představil (jako jeden z mála, další nechtěli být jmenováni) jako Honza a k řízení pod vlivem Stankayové jen ironicky podotýkal: „Ježíšmarijá!“ Spíše, než rozebírání jejího pochybení by se podle něho měly řešit jiné věci: zákaz tranzitu kamionů nebo obnovení zimního stadionu.

Čtěte také

VIDEO: Nově v Beskydech. Sourozenci renovovali chatu Gírová, už má reputaci

Kde se osvěžit v létě. Toto je výběr nejlepších zmrzlin na Frýdecko-Místecku

Pád Řepiště pokračuje! Po bojkotu a ostudě v poháru tým nebude hrát vůbec

„Přehnala to! Samozřejmě to neměla dělat,“ navázala sousedka u krámku se suvenýry. A jedním dechem přiznala, že stejně nemůže na starostku říci nic špatného, ve všem, co s ní projednávala, jí prý Stankayová vyhověla. „Nemělo by se to dít, ale je mi jí líto,“ uvedla jedna z prodavaček odnaproti a v podobném tónu nehovořila sama.