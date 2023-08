V rekreační podhorské obci Ostravici na Frýdecko-Místecku je to v posledních dnech téma číslo jedna. Starostka Pavlína Stankayová (KDU-ČSL) usedla za volant pod vlivem alkoholu a ponese důsledky.

„19. července jsem byla ve Frýdku-Místku posedět s přáteli. Hodinu po půlnoci na 20. července jsem chtěla přeparkovat své soukromé auto z placeného parkoviště na neplacené, bylo to asi 20 metrů. Po několika metrech jsem však byla zastavena policejní hlídkou a podstoupila zkoušku na alkohol, bohužel s pozitivním výsledkem,“ popsala nešťastnou událost Deníku Pavlína Stankayová.

Spáchala trestný čin

Zda se jednalo o léčku, nechce Stankayová spekulovat, svého jednání lituje. „Nikoho jsem neohrozila, v té době byly ulice prázdné a bez lidí, jinak bych to nikdy neudělala. Plně si ale uvědomuji, že to byla velká chyba, jako osoba veřejně činná bych měla jít příkladem a hluboce svého jednání lituji. S policií jsem plně spolupracovala a v současnosti čekám na svůj trest, který plně akceptuji,“ dodala pro Deník Stankayová, která už podle svých slov dobrovolně přispěla částkou 70 tisíc korun na oběti trestných činů.

Sama se totiž jednoho dopustila. Podle informací Deníku nadýchala přes jedno promile alkoholu v krvi, což trestní zákoník klasifikuje jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestnímu stíhání se však podmíněně vyhnula. „Státní zástupce mi navrhl odklon z trestního řízení, proto po uplynutí zkušební lhůty nebudu mít záznam v trestním rejstříku,“ popsala starosta Ostravice Stankayová, jak situaci vyřešila. Přijde však o řidičské oprávnění, podle informací Deníku na příštích dvacet měsíců.

O svém prohřešku už informovala svého krajského šéfa z KDU-ČSL Lukáše Curyla. „Věděl jsem o tom téměř okamžitě. Paní starostka mi řekla, že to je největší chyba, kterou v životě udělala. Spolupracovala s policií, přijala všechna opatření, proto má rozhodně moji plnou podporu,“ řekl Curylo Deníku s tím, že to z její strany byla hloupost. „Každý však chybujeme a vím, že to pro její další život bude cenné poučení. Důležité je také zdůraznit, že se to stalo v soukromém čase a v soukromém autě,“ doplnil krajský předseda KDU-ČSL.

Bude jezdit na elektrokole, s přáteli i vlakem

Obdobně to vnímá také místostarosta Miroslav Mališ (TOP 09): „Paní starostka nás o situaci informovala, je kajícná. Vzhledem k tomu, že se to stalo v jejím osobním volnu a s osobním autem a že funkci vykonává dobře, nevidím důvod k politickým zásahům. Není první ani poslední v republice, která si takto způsobila trable, ale na výkon funkce to nebude mít vliv. Podle zákona o obcích není pro výkon funkce starosty řidičský průkaz nutný,“ míní Mališ.