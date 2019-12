Za oběti bude ve středu 11. prosince v 16 hodin sloužena mše svatá v nemocniční kapli FNO. Mši svatou bude sloužit pomocný biskup Martin David.

Online reportáž Střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava 10.12. 11:40 Rád bych vyjádřil svou upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí střelce v Ostravě. Jsem přesvědčený, že policie na místě koná maximum, aby pachatele dopadla. Životy obětem bohužel však už nikdo vrátit nemůže. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) December 10, 2019 10.12. 11:39 Pachatel hrůzného činu z ostravské fakultní nemocnice byl nalezen mrtev v Děhylově na Opavsku. Aleš Zygula, ředitel společnosti, v níž střelec pracoval, Deníku jeho totožnost potvrdil. „Je pravda, že útočník z Fakultní nemocnice Ostrava byl náš pracovník, náš stavební technik," řekl Deníku Zygula, podle něhož si dvaačtyřicetiletý střelec Ctirad Vitásek vzal do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Vitásek poslední měsíc nechodil do práce, posledních čtrnáct dní byl na nemocenské. „Špatně se mi to vstřebává, dobře jsem ho znal," řekl Deníku jeho kolega Radoslav Musil. 10.12. 11:35 Událost, k níž došlo v úterý ráno ve Fakultní nemocnici Ostrava, není bohužel první střelbou po lidech, k níž během posledních let v České republice došlo. Přinášíme přehled některých známých případů z minulosti. 10.12. 11:34 Mé myšlenky jsou se zaměstnanci a pacienty Fakultní nemocnice v Ostravě. Přesně před měsícem jsem měla možnost toto pracoviště plné profesionálů navštívit. Takováto tragédie se u nás již nikdy nesmí opakovat. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) December 10, 2019

„Jsem v této chvíli v modlitbě spojen se všemi oběťmi a jejich rodinami, které tato nešťastná událost zasáhla, a chci vyprošovat pro všechny dar útěchy a světlo naděje do dalších dní,“ řekl biskup František Václav Lobkowicz. S týmem krizové intervence Fakultní nemocnice spolupracuje nemocniční kaplan.

Co o tragédii řekli:

Primátor Ostravy Tomáš Macura: „Ostravané ve chvíli, kdy by si měli užívat klidu adventní doby, prožívají jedny z nejhorších okamžiků ve své novodobé historii. Několika rodinám se dnes nevrátí domů jejich blízcí. Soucítíme s nimi, aktuálně jednáme o pomoci, kterou rodinám poskytneme, včetně pomoci finanční, i když si uvědomujeme, že žádná pomoc nemůže zmírnit jejich bolest.“

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák: „Když jsem se dověděl o tom, co se ve fakultní nemocnici stalo, padl na mě vztek a smutek zároveň. Jak je možné, že se něco takového stalo?! Kdo si to mohl dovolit, přijít do nemocnice, kde lidem lékaři a sestry život vracejí, a střílet bezmocné pacienty?! Je mi líto těch lidí, kteří měli celý život před sebou a někdo jim ho šmahem, zcela bezdůvodně vzal. Je mi líto jejich rodičů, příbuzných, kamarádů a přátel, kterým se tak z minuty na minutu život obrátil vzhůru nohama a už nikdy nebude nic, jako bývalo. Vyjadřuji jim hlubokou soustrast. Myslím i na ty, co přežili. Z fyzických zranění se nejspíš většina z nich vyhrabe, jsem si ale jist, že na bolest duše už do konce svých dní nezapomene nikdo.“