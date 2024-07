Tzv. mlžítka se stala oblíbeným pomocníkem ve městech. Už v roce 2020 město nechalo přes léto instalovat dvě pokusná mlžítka na zkoušku na náměstí ve Frýdku a na náměstí v Místku.

„Mlžítka budou v průběhu července provizorně instalována na obou náměstích, tedy náměstí Svobody v Místku a také Zámeckém náměstí ve Frýdku. Umístěna budou v blízkosti kašen, které jsou napojeny na vodovodní řad. Instalace mlžítek v těchto místech tak nebude vyžadovat složité stavební úpravy, což navíc významně zkrátí dobu instalace, ale taky sníží pořizovací náklady,“ řekl tehdy náměstek primátora Karel Deutscher, který navrhl otestovat jedny z dalších vodních prvků ve městě.

„Pokud se mlžítka osvědčí, budeme hledat další vhodná místa pro jejich umístění, nejlépe opět v blízkosti již vedeného vodovodního potrubí,“ dodal v roce 2020 tehdejší náměstek Deutscher. A v roce 2024 skutečně dochází k rozšíření mlžítek ze dvou na tři. Jen je už ovšem nenajdete na ani jednom náměstí.

Kdo, by chtěl zjistit, kde se nová mlžítka nacházejí, na oficiálních stránkách města se to nedočte. Poslední zpráva o mlžítkách je právě z roku 2020. I v letním vydání městského zpravodaje budu občané tyto informace hledat marně. „Témata prohlášení nebo tiskových zpráv volí autor, tiskové oddělení. Pro publikování informací o umístění mlžítek jsme v roce 2021, 2022, 2023 a 2024 zvolili druh oficiálního komunikačního kanálu města – facebookový profil,“ uvedla tisková mluvčí Jana Musálková Jeckelová důvod, proč město za poslední čtyři roky adresy mlžítek na oficiálních webovkách neaktualizovalo.

„Tady je někde nějaké mlžítko? To vůbec nevím. A kde ho najdu?“, podivuje se pán, kterého Deník oslovil u autobusového nádraží v Místku. „Nene, Facebooky, to já vůbec nemám. Občas se podívám na úřední desku města a čtu zpravodaj, ale tyhle sítě já nesleduju, tak jsem se to asi neměl odkud dozvědět,“ dodává.

Deník při obhlídce města zjistil, že mlžítka se nyní nacházejí v Komenského sadech ve Frýdku, nově pak na upraveném nároží u kruhové objezdu V. Závady a třídy TGM rovněž ve Frýdku a jedno jediné je v Místku na ulici Tržní u křížového podchodu. Deník se proto zeptal vedení města, proč je rozdělení mlžítek v rámci Frýdku-Místku nerovnoměrné 2:1.

„Mlžítka slouží k osvěžení kolemjdoucích, občané nejsou cíleně svoláváni k mlžítkům. Rozšiřování mlžítek není v plánu. Aktuálně přibylo pítko i mlžítko na nároží ve Frýdku,“ zní vysvětlení mluvčí města Musálkové Jeckelové.

Kdo chce tedy využít jiné ochlazení než v podobně mlžítka, či hledá únik před teplem na jiných místech, má přímo ve městě i jiné možnosti. Ty jsou opět v části Frýdku širší. Lidé mohou využít kamennou kašnu na Zámeckém náměstí či litinovou kašnu v Komenského sadech.

V Místku u mlžítka funguje žulová kašna a náměstí Svobody pak kamenná kašna. Ovšem v Sadech B. Smetany se neosvěžíte. Fontána v parku je již několik dní mimo provoz. „U kašny došlo k poruše. Na její opravě pracuje TS. Oprava má být hotova dnes nebo v nejbližších dnech,“ odpověděla na dotaz Deníku v úterý 16. července tisková mluvčí. Už před šesti dny se na opravě dle tiskového oddělení intenzivně pracovalo, když odpovědělo stejně na dotaz jednoho rozhořčeného občana na sociální síti, který na nefungující fontánu upozornil.

Zvláště nyní v opravdu parných dnech, kdy v parku hledají úkryt maminky s dětmi je nefungující fontána problém. „Bohužel tady v celém parku není, kde se dostat k vodě. Musely bychom jít k řece a to s kočárkem a malými dítětem není úplně nejlepší řešení,“ stěžuje se procházející maminka.

„Loni tady dcera pobíhala pod padajícími kapkami vody, což bylo při procházce v úmorném vedru opravdu příjemné. Teď to jdeme projít do Frýdku do parku ke kašně a mlžítku, protože sice to máme na náměstí do Místku blíž, ale zase je to betonová výheň a není se tam, kde schovat. S dětmi je lepší být v zeleni mezi stromy,“ zamýšlí se druhá procházející maminka.