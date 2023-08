Chovatelé ovcí z Beskyd se opět ozývají, neboť někteří vlci jsou zde čím dál smělejší. Na místo útoků vlků na západní straně Beskyd se vydal i náš redaktor. Třeba farmáři z Morávky počítají ztráty na desítky kusů. A jinde na tom pravděpodobně jsou úplně stejně.

Tomáš Vančura z Raškovic patří k poškozeným chovatelům, ovce má teď raději v podhůří ve Vyšních Lhotách, 10. 8. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Kdepak jen na česko-polsko-slovenské pomezí, vlci řádí i na západní straně beskydského pohoří. Místní chovatelé míní, že lovecký revír zde mají dokonce dvě vlčí smečky. Jedna pod Lysou horou, druhá pak pod Slavíčem. A na pastviny prý chodí jako do supermarketu.

„První škoda? To bylo 26. října 2021. Ale letos se se to rozjelo ve velkém,“ líčí Tomáš Vančura, zemědělec a chovatel ovcí z Raškovic.

Starostka Ostravice Stankayová řídila pod vlivem. Kvůli alkoholu je bez řidičáku

Eviduje čtyři lokality, kde mu šelmy škodily: od Skalky až po Visalaje. Nyní raději celý chov odvezl do Vyšních Lhot a vypustili ho tam na jednu louku.

„Naposledy úřadovali vlci na Byčinci asi před deseti dny,“ navazuje Roman Böhm, místostarosta Morávky. Na obecním úřadě toho s vlčími útoky moc dělat nemohou, protože tyto šelmy jsou chráněné. Od místních zatím v dané souvislosti žádné požadavky nemá.

FOTO: Kapitální kapr z Olešné na Frýdecko-Místecku. Ryba měla víc jak metr

Získat náhradu škody není pro pastevce nic jednoduchého. „Já to musím sepsat, veterinář mi musí dát zprávu, následně musím ovce nechat odvézt do kafilérie,zaplatit to a teprve s dokladem mohu žádat o odškodnění,“ konstatuje Vančura. Jenž jen ve svém chovu ví o dvaatřiceti zabitých ovcích a dalších osmadvacet se po útocích predátorů zaběhlo kamsi do lesů a už nebylo dohledáno.

„Tento problém je v horních partiích obce. Když se tu vlci objevili poprvé, vyloženě lovili pouze vysokou a sežrali ji celou, nezůstalo nic. Dnes stále častěji napadají ovce a zabíjejí více, než dokážou zkonzumovat. Chovají se atypicky,“ uvádí Ludvík Pachlopník za myslivce z Morávky. Ti jsou zvyklí i na přítomnost rysů či třeba medvěda.

VIDEO: Nově v Beskydech. Sourozenci renovovali chatu Gírová, už má reputaci

Usedlíci z Beskyd dále hovoří o vlčích útocích v místech zvaných U Hafery a nesou se zvěsti i o událostech z Gruně. Jakožto o ulovené jalovici. „Navíc ty ovce rozeženou, přitom tato zvířata jsou nejideálnější pro spásání trávy z horských luk,“ podotýká chovatel Vančura z Raškovic. Z ovcí, jak dodává, našel někdy po řádění predátorů jen zbytky končetin.