Únik plynu v Třinci: Takovou noc nepamatuji, říká primátorka Věra Palkovská

V Třinci zažili bezesnou noc. Nečekaný únik vysokopecního plynu v železárnách prověřil funkčnost systémů a systémy ochrany. „Bylo to perfektně a velmi rychle zvládnuté a pro mě to je obrovská zkušenost," komentovala pro Deník zásah první dáma města, primátorka Věra Palkovská. Za jednadvacet let ve své funkci se podle svých slov s takovou zkušeností nesetkala.

Primátorka Třince Věra Palkovská. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Zhruba dvouhodinové pozdvižení v úterý večer zažili obyvatelé Třince, když se městem rozezněly varovné sirény. Na místo ihned dorazilo několik jednotek hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému. Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Třinec musely zasahující složky uzavřít okolí vodojemu v okruhu o průměru přibližně dva kilometry. Obyvatelé byli varováni sirénami s varovným signálem „chemická havárie”, zastavena byla také doprava na blízké železniční trati. Drama s únikem plynu v Třineckých železárnách. Okolí uzavřeno, stály i vlaky „V průběhu celého zásahu nebyly v zóně ohrožení ani v dalších vytipovaných lokalitách naměřeny nebezpečné koncentrace plynu, lidem nehrozilo nebezpečí. Okolo dvaadvacáté hodiny byl únik plynu zastaven," uvedl ještě večer mluvčí hasičů Jakub Kozák. Celý Třinec však byl na nohou. „Prožila jsem dlouhou bezesnou noc,“ svěřila se Deníku třinecká primátorka Věra Palkovská, která informaci od hasičů dostala ve 21.23 hodin a měla dilema, zda svolat krizový štáb a jak informovat lidi, aby nevznikla panika. Výzva do budoucna „Dostala jsem doporučení nesvolávat krizový štáb, protože hodnoty nejsou vysoké, a informovat lidi s chladnou hlavou, aby nevětrali a nevycházeli ven. Situaci okamžitě řešila železárenská havarijní komise a hasiči, s nimiž jsem byla neustále v kontaktu,“ popsala první žena Třince, jež byla připravená v případě změny okamžitě svolat krizové zasedání. Únik plynu z Třineckých železáren zastaven. Hasiči zjišťují koncentrace látky Za jednadvacet let ve své funkci se podle svých slov s takovou zkušeností nesetkala. Pro zasahující složky měla jen slova chvály. „Bylo to perfektně a velmi rychle zvládnuté a pro mě to je obrovská zkušenost, jak se do budoucna zaměřit na rychlou informovanost lidí, jaké kanály k tomu využít a že bude vhodné oprášit všechny krizové plány,“ vzala Palkovská nastalou situaci jako výzvu. Systémy ochrany zafungovaly Třinecké železárny podotkly, že už večer v den úniku byla výroba obnovena v plném rozsahu a že plná odstávka vysokých pecí a válcoven nakonec nebyla nutná. „Zdraví ani životy obyvatel nebyly ohroženy. Plynojem už jsme večer odstavili od všech sítí a uvedli do bezpečného stavu. Od středečního rána pracovníci odborných firem lokalizují místo závady a připravují technologický postup opravy, který proběhne v nejbližších dnech,“ popsala Deníku mluvčí Třineckých železáren Petra Macková další vývoj. V Třineckých železárnách odstartovali novou éru výroby železa, podívejte se Nicméně večerní událost podle ní ukázala, že veškeré signalizační systémy a bezpečnostní postupy fungují a okamžitě se spustily, jak měly. „Bylo nutné ihned svolat havarijní komisi a aktivizoval se záchranný systém s upozorněním obyvatelstva, města, hasičského sboru i všech dalších složek IZS. Jednotky okamžitě přijely, začala se monitorovat situace a měřit koncentrace plynu. Touto nečekanou situací s únikem plynu se nám potvrdilo, že havarijní systém funguje,“ uvedla Macková.