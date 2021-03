Přípravné práce, spočívající ve zpevnění opěrné zdi u takzvaného „třineckého esíčka“ nad sídlištěm Sosna, začnou už v dubnu. Kdy má být parkovací dům dokončen a kolik vozidel pojme?

„Na Sosně je to katastrofa,“ řekl Deníku v souvislosti se situací ohledně parkování obyvatel tamního sídliště a řidič David Turoň. Když se v pozdějších odpoledních hodinách vrací domů, většinou jen marně objíždí sídliště a hledá poslední volná místa k zaparkování. „Kolikrát musím parkovat až u nemocnice,“ poukazuje na pěšími trasami i více než kilometr vzdálená další místa k parkování. Za parkovací dům proto bude jednoznačně vděčný.

„Jestli vznikne více parkovacích míst, vydržíme i dočasná omezení. Přežíváme toto, přežijeme i práce,“ říká s nadhledem David Turoň a jeho dojmy o sídlišti ucpaném auty potvrzuje i senior Karel Bouzek. „Auto nemám, takže by mi to mohlo být jedno, ale je pravda, že pro auta místní parkoviště vůbec nedostačují. Aspoň by se uvolnily cesty a chodníky,“ kvituje senior záměr města.

O parkování coby největší bolesti města ostatně hovoří i třinecká primátorka Věra Palkovská. Letité rány začne město léčit už nyní s příchodem dubna. Opravit a vyztužit totiž bude potřeba opěrnou zeď u tamního „esíčka“, pod kterým bude parkovací dům stát. Její zpevnění vyjde asi na čtyři miliony korun a potrvá do června.

Sídliště starého střihu

A do dalších dvanácti měsíců, tedy do června 2022 by měl vyrůst i samotný parkovací dům. „V době, kdy se sídliště stavělo, se nepočítalo s tím, že bude tolik aut. Pro vybudování parkoviště tady nejsou vhodné pozemky, navíc přece není možné udělat z každého kousku zeleně parkoviště. Proto jednou z mála možností, jak v této lokalitě navýšit počet parkovacích míst, je výstavba parkovacího domu,“ vysvětluje rozhodnutí magistrátu, podpořené vyhotovením celkové koncepce parkování ve městě, náměstek primátorky Ivo Kaleta. Během prací prosí obyvatele o pochopení a trpělivost.

Parkovací dům pojme celkem 82 aut a bude mít tři podlaží, každé se samostatným vjezdem. V přízemí lidé zaparkují 28 vozidel, z toho pět míst bude vyčleněno pro řidiče se zdravotním postižením. Ve zbylých dvou podlažích bude v součtu 54 stání.

Výstavba parkovacího domu, financovaného z rozpočtu města, má stát kolem 45 milionů korun. Spolu s ním a opravou opěrné zdi bude na křižovatce pod „esíčkem“ při vjezdu na sídliště vybudován malý kruhový objezd.